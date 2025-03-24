快訊

鄭中基傳婚變1個月！妻休夫求去 CEO父：不要拖我下水

永康街洋酒店排長龍…都韓國人！內行解惑：台灣一款酒太便宜

俄烏和談最新進度曝！美烏會談「富有成效且聚焦」 美俄今將磋商

少女懷孕送貨員觸法 有意結婚獲家長原諒 法官輕判3月

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

朱姓男子與少女交往，兩人發生性行為，少女懷孕。因為少女未滿16歲，朱男涉犯妨害性自主罪被起訴。法官指朱男為滿足性慾，與少女性交應予責難。考量兩人合意性交，雙方將結婚，少女家長無意提告，判刑3月。全案可上訴。

判決指出，擔任送貨員的朱男與才15歲的少女交往，成為男女朋友。2人在2021年間發生性行為，少女察覺身體有異狀，到婦產科診所檢察確認懷孕。

診所依法向相關單位通報後，基隆市警警局婦幼警察隊調查後，得知生父是朱姓男子，通知到案說明。朱男坦承犯行，警方製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定朱男觸法並起起。刑法第227條規定，對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處年以下有期徒刑。

基隆地方法院法官審理後指出，朱男明知女友年紀尚輕，思慮未臻成熟，處於身心與人格發展重要階段，對於男女兩性關係，仍處於懵懂狀態，竟為滿足一己性慾，與性自主能力及判斷能力均未臻成熟少女性交，危害少女身心健全發展，行為應予非難。

法官考量朱男坦承犯行，犯後態度尚稱良好，加上少女的母親表示，女兒已懷孕待產，朱男在少女達法定結婚年齡時，就會與少女辦理結婚登記，所以無意願報案及提告，等同原諒被告。

法官認為，全案是兩情相悅行為，且雙方有結婚打算，有可寬恕之處，再衡量朱男犯罪動機、手段、目的、與被害人係情侶關係、高職肄業、自陳家境勉持，擔任送貨員等情狀，判刑3月。

朱姓男子與未滿16歲少女交往，並發生性行為觸法。基隆地方法院審理後，法官考量兩人合意性交，雙方將結婚，判刑3月。全案可上訴。聯合報系資料照
朱姓男子與未滿16歲少女交往，並發生性行為觸法。基隆地方法院審理後，法官考量兩人合意性交，雙方將結婚，判刑3月。全案可上訴。聯合報系資料照

兩性關係 基隆 結婚

延伸閱讀

男大生二度帶少女至旅館挨告性侵 律師求減刑法院不准

恭喜！楊祐寧老婆又懷孕 婚5年抱三胎摸孕肚證實了

雞排妹律師仙人跳詐千萬和解金 有被害人討29萬獲賠1.5萬

他讓國中妹懷孕後引產 上法庭後再傳懷孕…法官火了

相關新聞

人工生殖費減稅不成反補稅 診所缺一要件婦告輸國稅局

台灣生育率在世界排名墊底，已成國安危機，為刺激生育，政府近年不斷推出補助措施，包含不孕症人工生殖手術補助，北市一名婦人為了求子，花了37萬餘元到政府指定補助機構、北市某知名人工生殖醫學中心，自費進行體外授精人工生殖手術，後來申報綜合所得稅時，婦人在列舉扣除額中把此筆開銷列入「醫藥及生育費」想減稅，卻被稅務機關剔除，減稅不成還得補稅6萬餘元。 婦人不服，向稅務機關申請複查及訴願仍遭駁回，因此提出行政訴訟，認為稅務機關此舉已經侵害憲法保障的健康權與生育權，因此提告請求台北高等行政法院撤銷台北國稅局原處分，並退稅3萬餘元，但北高行一審仍判決婦人敗訴，理由竟只是該診所欠缺一條件。明明就是合法就醫、診所也是合法，為何不能列舉扣除？本周法律快譯通專欄將為讀者釋疑，歡迎訂閱分享。

少女懷孕送貨員觸法 有意結婚獲家長原諒 法官輕判3月

朱姓男子與少女交往，兩人發生性行為，少女懷孕。因為少女未滿16歲，朱男涉犯妨害性自主罪被起訴。法官指朱男為滿足性慾，與少...

陸配亞亞案 學者：法院使兩公約成為打壓異議言論工具

陸配網紅劉振亞被移民署命限期離境，劉女聲請停止執行，台北高等行政法院裁定駁回，國立中正大學傳播學系教授羅世宏認為，法院混...

A錢三人行…女會計聯手丈夫、小王 吞貨款遭訴

新北市一家中小企業楊姓已婚女會計，涉嫌與同公司業務吳姓丈夫和同事葉姓男子聯手，侵吞公司二六一七萬餘元貨款，一年多後被公司...

彰化南瑤宮約聘人員偷2200元香油錢 賠2萬 再判刑4月

彰化縣彰化市南瑤宮黃姓約聘臨時人員前年趁夜間值班時，用透明尺將2200元鈔票從香油錢箱夾出，事後被廟方人員發現送辦，黃男...

男老師凌虐學童判刑定讞已入監 聲請釋憲裁定不受理

劉姓前國小老師常辱罵並以鼓棒打男學童頭臉等處，致學童身心崩潰陷解離狀態，判刑4年6月定讞。劉男聲請釋憲指虐童罪的「凌虐」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。