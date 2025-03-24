少女懷孕送貨員觸法 有意結婚獲家長原諒 法官輕判3月
朱姓男子與少女交往，兩人發生性行為，少女懷孕。因為少女未滿16歲，朱男涉犯妨害性自主罪被起訴。法官指朱男為滿足性慾，與少女性交應予責難。考量兩人合意性交，雙方將結婚，少女家長無意提告，判刑3月。全案可上訴。
判決指出，擔任送貨員的朱男與才15歲的少女交往，成為男女朋友。2人在2021年間發生性行為，少女察覺身體有異狀，到婦產科診所檢察確認懷孕。
診所依法向相關單位通報後，基隆市警警局婦幼警察隊調查後，得知生父是朱姓男子，通知到案說明。朱男坦承犯行，警方製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查後，認定朱男觸法並起起。刑法第227條規定，對於14歲以上未滿16歲之男女為性交者，處年以下有期徒刑。
基隆地方法院法官審理後指出，朱男明知女友年紀尚輕，思慮未臻成熟，處於身心與人格發展重要階段，對於男女兩性關係，仍處於懵懂狀態，竟為滿足一己性慾，與性自主能力及判斷能力均未臻成熟少女性交，危害少女身心健全發展，行為應予非難。
法官考量朱男坦承犯行，犯後態度尚稱良好，加上少女的母親表示，女兒已懷孕待產，朱男在少女達法定結婚年齡時，就會與少女辦理結婚登記，所以無意願報案及提告，等同原諒被告。
法官認為，全案是兩情相悅行為，且雙方有結婚打算，有可寬恕之處，再衡量朱男犯罪動機、手段、目的、與被害人係情侶關係、高職肄業、自陳家境勉持，擔任送貨員等情狀，判刑3月。
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