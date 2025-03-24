少女懷孕送貨員觸法 有意結婚獲家長原諒 法官輕判3月

台灣生育率在世界排名墊底，已成國安危機，為刺激生育，政府近年不斷推出補助措施，包含不孕症人工生殖手術補助，北市一名婦人為了求子，花了37萬餘元到政府指定補助機構、北市某知名人工生殖醫學中心，自費進行體外授精人工生殖手術，後來申報綜合所得稅時，婦人在列舉扣除額中把此筆開銷列入「醫藥及生育費」想減稅，卻被稅務機關剔除，減稅不成還得補稅6萬餘元。 婦人不服，向稅務機關申請複查及訴願仍遭駁回，因此提出行政訴訟，認為稅務機關此舉已經侵害憲法保障的健康權與生育權，因此提告請求台北高等行政法院撤銷台北國稅局原處分，並退稅3萬餘元，但北高行一審仍判決婦人敗訴，理由竟只是該診所欠缺一條件。明明就是合法就醫、診所也是合法，為何不能列舉扣除？本周法律快譯通專欄將為讀者釋疑，歡迎訂閱分享。

2025-03-24 10:30