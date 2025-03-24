聽新聞
0:00 / 0:00

A錢三人行…女會計聯手丈夫、小王 吞貨款遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北市一家中小企業楊姓已婚女會計，涉嫌與同公司業務吳姓丈夫和同事葉姓男子聯手，侵吞公司二六一七萬餘元貨款，一年多後被公司發現提告，意外查出葉男竟是楊女「小王」，「Ａ錢三人行」錯綜複雜關係曝光。
新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署。圖／聯合報系資料照
新北地檢署依業務侵占及違反商業會計法起訴三人。

據了解，楊女與吳男既是夫妻也是同事，但女方又外遇丈夫同單位的葉男。吳男後來得知妻子有婚外情卻不介意，三人一起同居在新北市樹林區。

起訴指出，楊女自二○二二年十月起，利用身為公司會計，負責將公司營業收入登記入帳、保管帳款、製作收款明細表及將每日營收存入公司帳戶的職務之便，先依客戶訂單內容，在公司電腦帳務系統登載出貨記錄，再製作出貨憑證交由公司業務人員出貨給客戶，包括吳男、葉男。

業務員出貨並向客戶收取貨款後，款項均交由楊女保管，楊女涉將貨款登載於公司現金流水帳冊，再填製不實收款明細表隱匿貨款收入，未將款項存入公司帳戶而是暗中侵占，事後再與吳、葉二人朋分花用。

公司徐姓老闆去年三月與林姓客戶對帳，發現出貨及收款情形不對，才知楊女未將客戶交付貨款如實入帳，追查出楊女和丈夫涉聯手Ａ走巨款。

楊、吳二人見東窗事發，和公司簽立還款協議書，但公司仍提告，檢方查出葉男也涉案，三人一年五個月內共聯手Ａ走公司二六一七萬餘元。

丈夫 客戶

延伸閱讀

影／竹市千坪農地淪垃圾海！黑心業者「假回收真堆廢」8人遭訴

影／不肖業者沙鹿租1700坪農地 倒廢棄物牟利6800萬遭訴

開心…00878配息入帳了！ 清流君：值得慶祝但不知不覺只點了小薯

00878股息3萬入帳、淡定再買1張！達人讚「踏實感」：現金流超穩

相關新聞

A錢三人行…女會計聯手丈夫、小王 吞貨款遭訴

新北市一家中小企業楊姓已婚女會計，涉嫌與同公司業務吳姓丈夫和同事葉姓男子聯手，侵吞公司二六一七萬餘元貨款，一年多後被公司...

彰化南瑤宮約聘人員偷2200元香油錢 賠2萬 再判刑4月

彰化縣彰化市南瑤宮黃姓約聘臨時人員前年趁夜間值班時，用透明尺將2200元鈔票從香油錢箱夾出，事後被廟方人員發現送辦，黃男...

男老師凌虐學童判刑定讞已入監 聲請釋憲裁定不受理

劉姓前國小老師常辱罵並以鼓棒打男學童頭臉等處，致學童身心崩潰陷解離狀態，判刑4年6月定讞。劉男聲請釋憲指虐童罪的「凌虐」...

台中5工人困3尺深槽體 勞檢處勒令停工最高罰30萬

台中市西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，今天上午傳出5名人員受困3公尺深的槽體，致4人昏迷、1名勞工身體不適。台中市...

影／8歲女童台中公園哭哭...心愛飛機卡樹警用長竿解救

台中市8歲女童前天被李姓祖父母帶到台中公園遊戲，期間玩飛機時，因風大將飛機吹往公園內一棵大樹，飛機卡在6公尺高的樹梢，女...

女友提分手1年仍放不下 他見新歡現身竟持菜刀砍人

高雄楊姓男子和同居女友分手後心有不甘，楊男不斷傳訊給前女友騷擾，還刺破女友汽車輪胎洩氣，事後發現前任已與林姓男子交往，竟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。