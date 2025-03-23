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彰化南瑤宮約聘人員偷2200元香油錢 賠2萬 再判刑4月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰化市南瑤宮黃姓約聘臨時人員前年趁夜間值班時，用透明尺將2200元鈔票從香油錢箱夾出，事後被廟方人員發現送辦，黃男坦承犯行，並以捐獻香油錢2萬元達成和解，彰化地方法院依業務侵占罪將他判刑4月，緩刑2年，並須向公庫支付2萬5千元。

判決書指出，黃男2021年1月起擔任彰化市公所約聘臨時人員，並被公所派往所轄的南瑤宮工作，負責清潔環境、廟內的燈光管制安全及財產保管等業務，但黃男卻在2023年8月某日晚間11點多值班時，趁另一名輪值人員休息之際，在南瑤宮內服務台持透明尺將鈔票從其看管的香油錢箱夾出，共取出2200元。

事後廟發人員發現千元鈔票短少，調閱監視器才發現黃男監守自盜，不過黃男案發後坦承犯行，且以捐獻香油錢2萬元、常回廟裡擔任義工贖罪達成和解，因此彰化地院將他判刑4月，得易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付2萬5千元。

這已是南瑤宮傳出的第二起監守自盜案件，先前南瑤宮周姓資深女員工從2017年到2020年間利用辦理香油錢匯入公庫等相關業務，卻未據實全數上繳點燈費、香油錢等，侵占款項約519萬元，2021年被公所移送法辦，二審已依侵占公用財物罪將她判刑5年2月徒刑，沒想到2023年又發生約聘人員監守自盜案件，南瑤宮已加強控管，避免不法案件再發生。

彰化市南瑤宮一名約聘臨時人員監守自盜，用透明尺將2200元鈔票從香油錢箱夾出，被判刑4月，並須向公庫支付2萬5千元。資料照／記者林宛諭攝影
彰化市南瑤宮一名約聘臨時人員監守自盜，用透明尺將2200元鈔票從香油錢箱夾出，被判刑4月，並須向公庫支付2萬5千元。資料照／記者林宛諭攝影

侵占 南瑤宮 彰化 鈔票

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