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前海軍上兵涉酒後持斧毀物踹長官 橋院判刑6月

中央社／ 高雄23日電

蔡姓男子去年海軍上兵服役期間，涉凌晨酒後持太平斧損壞軍艦公布欄並恫嚇與辱罵在旁觀看的中士，再以腳踹對方。橋院審理，依違反陸海空軍刑法等罪，處蔡男6月徒刑，可上訴。

橋頭地檢署起訴書指出，蔡男去年在海軍某艦隊擔任上等兵期間，涉嫌在某日凌晨酒後返回軍艦時，持艦上消防用太平斧損壞公布欄，並對在旁注視的中士以「相不相信等你睡著後，我會拿太平斧砍死你」等語，出言恫嚇及辱罵，且以右腳踹對方，造成中士左側前胸壁及腹壁等處挫傷，後續被同艦上士看見制止並逐級向上回報。

橋頭地方法院判決書指出，法官根據相關事證認為蔡男犯傷害及陸海空軍刑法第60條第1項之毀壞其他軍用物品等罪，審酌蔡男智識程度、退伍後以人力派遣為業，並坦承犯行且提出和解條件，但因雙方就分期給付長短而未達成和解等情況後，處蔡男6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

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