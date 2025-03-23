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台中5工人困3尺深槽體 勞檢處勒令停工最高罰30萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，今天上午傳出5名人員受困3公尺深的槽體，致4人昏迷、1名勞工身體不適。台中市勞動檢查處副處長許瀚丞說，將要求停工改善，若查有疏失，可依違反職業安全衛生法處以3至30萬元罰鍰。

台中市勞檢處調查，該公司發包給承攬商所僱6名勞工於廠內清洗汙水槽，疑似沒有通風設備發生中毒，致4人昏迷，及1名勞工身體不適，目前5名勞工均送醫治療。

許瀚丞表示，所雇6名勞工，其中2人為台灣人、4名越南籍移工。勞工局已派員實施職業災害檢查，如查有違反職業安全衛生法部分，將要求停工改善，並處3萬以上30萬元以下罰鍰；由於該案件屬重大職災，承攬商也將移送台中市地檢署偵辦，追究其刑事責任。

台中市西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，今天上午傳出5名人員受困3公尺深的槽體，致4人昏迷、1名勞工身體不適。圖／台中市消防局提供
台中市西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，今天上午傳出5名人員受困3公尺深的槽體，致4人昏迷、1名勞工身體不適。圖／台中市消防局提供
台中市西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，今天上午傳出5名人員受困3公尺深的槽體，致4人昏迷、1名勞工身體不適。圖／台中市消防局提供
台中市西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，今天上午傳出5名人員受困3公尺深的槽體，致4人昏迷、1名勞工身體不適。圖／台中市消防局提供

台中市 職業安全

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