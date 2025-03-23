台中5工人困3尺深槽體 勞檢處勒令停工最高罰30萬

台中市西屯區工業區七路一間金屬表面處理公司，今天上午傳出5名人員受困3公尺深的槽體，致4人昏迷、1名勞工身體不適。台中市勞動檢查處副處長許瀚丞說，將要求停工改善，若查有疏失，可依違反職業安全衛生法處以3至30萬元罰鍰。

台中市勞檢處調查，該公司發包給承攬商所僱6名勞工於廠內清洗汙水槽，疑似沒有通風設備發生中毒，致4人昏迷，及1名勞工身體不適，目前5名勞工均送醫治療。