快訊

一生動五次隆乳手術 丈夫過世後她決定取出後內心卻無比輕鬆

玉山又2人遭雪埋！ 雪羊開砲轟「這條例是垃圾」大封山遺毒

NBA／詹姆斯、八村壘傷癒回歸 湖人迎完全體強力衝刺

影／8歲女童台中公園哭哭...心愛飛機卡樹警用長竿解救

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市8歲女童前天被李姓祖父母帶到台中公園遊戲，期間玩飛機時，因風大將飛機吹往公園內一棵大樹，飛機卡在6公尺高的樹梢，女童嚎啕大哭，警方獲報後，使用廠商剪樹的長竿順利幫女童撿回「愛機」，此時女童才破涕為笑。

前天下午，李姓老夫妻帶著8歲孫女到台中公園遊玩，女童因風大將飛機，不慎射至約6公尺高的樹梢，女童嚎啕大哭，李翁向第二警分局台中公園派出所求助。

當時值班的巡佐陳延明了解情況後，靈機一動向附近修剪樹枝的廠商借來長竿，順利將飛機取下。女童看到心愛的玩具飛機重回懷中，破涕為笑，李姓老夫妻也感激不已，連聲道謝，也在旁邊觀看的民眾直呼「真好、真好」。

第二警分局長鍾承志表示，警察是人民的保姆，秉持為民服務的宗旨，展現親民、愛民的精神，提升警察服務人民的良好形象。此舉不僅讓小女孩重拾笑容，讓民眾感受到警察的溫暖與用心，展現警民和諧的美好互動。

第二警分局表示，台中公園具有百年歷史，自日治時期以來就是市民重要的休憩場所，公園內的湖心亭、日式建築等歷史景觀，吸引許多人懷舊與觀光。

台中公園內綠樹成蔭、環境清幽，豐富的綠地與草坪，讓民眾可以在此野餐、散步、運動，享受親近大自然的感受，也設有兒童遊戲區、健身設施、環湖步道等，適合各年齡層的市民活動，假日時常見家長帶著孩子玩耍，是親子同樂的理想場所，也是台中市知名景點。

8歲女童前天在台中公園玩飛機，不慎將飛機卡在6尺高的樹梢，警方以剪樹的長竿協助。圖／第二警分局提供
8歲女童前天在台中公園玩飛機，不慎將飛機卡在6尺高的樹梢，警方以剪樹的長竿協助。圖／第二警分局提供
8歲女童前天在台中公園玩飛機，不慎將飛機卡在6尺高的樹梢，警方以剪樹的長竿協助。圖／第二警分局提供
8歲女童前天在台中公園玩飛機，不慎將飛機卡在6尺高的樹梢，警方以剪樹的長竿協助。圖／第二警分局提供

台中市 女童 警察

延伸閱讀

日本最擁擠機場不在東京！每90秒1架飛機起降 新開第2跑道也沒用

中國大陸首款通過審定 深圳聯合飛機一無人直升機系列獲頒適航證

影／神韻藝術團台中表演收炸彈恐嚇 警立即出動防爆犬搜查

殲-36第二次試飛曝光？網傳「三發動機全啟動」照片引討論

相關新聞

影／8歲女童台中公園哭哭...心愛飛機卡樹警用長竿解救

台中市8歲女童前天被李姓祖父母帶到台中公園遊戲，期間玩飛機時，因風大將飛機吹往公園內一棵大樹，飛機卡在6公尺高的樹梢，女...

女友提分手1年仍放不下 他見新歡現身竟持菜刀砍人

高雄楊姓男子和同居女友分手後心有不甘，楊男不斷傳訊給前女友騷擾，還刺破女友汽車輪胎洩氣，事後發現前任已與林姓男子交往，竟...

認為律師不專業...提告求償還要返還律師費 法院判敗訴

施姓女子開車與騎士發生車禍，她委任吳姓女律師打官司仍遭起訴，不滿解除委任，之後的律師幫她達成調解，騎士撤回告訴；施女認為...

洗車工酒駕撞死醫大生 西屯警12天抓28件酒駕送辦

苗栗縣吳姓男子在本月初時無照酒駕駕駛「阿法」七人座，在西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生，引發社會撻伐，第六警分局9日展開...

嘉義男結婚6年後得愛女 離婚才知不是親生女 提告獲賠38萬

嘉義鄧姓男子與妻結婚6年後育有1女，2023年雙方調解離婚，對女兒探視權僵持不下，前妻告知親子鑑定女兒不是他的，鄧男憤慨...

電擊男童… 生母及同居人各判9月

蔡姓女子與同性伴侶以管教為由，去年4至7月在住處內以拳頭等毆打蔡女5歲兒子，並持電蚊拍電擊生殖器施虐，還以膠帶封嘴、綑綁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。