影／8歲女童台中公園哭哭...心愛飛機卡樹警用長竿解救

台中市8歲女童前天被李姓祖父母帶到台中公園遊戲，期間玩飛機時，因風大將飛機吹往公園內一棵大樹，飛機卡在6公尺高的樹梢，女童嚎啕大哭，警方獲報後，使用廠商剪樹的長竿順利幫女童撿回「愛機」，此時女童才破涕為笑。

前天下午，李姓老夫妻帶著8歲孫女到台中公園遊玩，女童因風大將飛機，不慎射至約6公尺高的樹梢，女童嚎啕大哭，李翁向第二警分局台中公園派出所求助。

當時值班的巡佐陳延明了解情況後，靈機一動向附近修剪樹枝的廠商借來長竿，順利將飛機取下。女童看到心愛的玩具飛機重回懷中，破涕為笑，李姓老夫妻也感激不已，連聲道謝，也在旁邊觀看的民眾直呼「真好、真好」。

第二警分局長鍾承志表示，警察是人民的保姆，秉持為民服務的宗旨，展現親民、愛民的精神，提升警察服務人民的良好形象。此舉不僅讓小女孩重拾笑容，讓民眾感受到警察的溫暖與用心，展現警民和諧的美好互動。

第二警分局表示，台中公園具有百年歷史，自日治時期以來就是市民重要的休憩場所，公園內的湖心亭、日式建築等歷史景觀，吸引許多人懷舊與觀光。