快訊

00878、0056、00919…三檔2024年總費用率超過45億！Jet Lee：台灣投資人真的很有錢

一生動五次隆乳手術 丈夫過世後她決定取出後內心卻無比輕鬆

玉山又2人遭雪埋！ 雪羊開砲轟「這條例是垃圾」大封山遺毒

誤信「姊姊」帶她投資土地賺錢 中壢女險被騙325萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區56歲蔡姓女子日前透過Line軟體結識一名女子，被她稱為「姊姊」的女子慫恿合夥投資土地賺錢，蔡女信以為真，前日至中壢一家銀行準備匯款325.8萬元土地投資「斡旋金」，銀行員驚覺有異通報，警員勸說下，蔡女終於相信「遇上詐騙」，保住存款。

中壢警方指出，蔡女與日本丈夫在台居住，日前透過Line投資軟體結識一名女子，相談甚歡，稱對方「姊姊」，對方慫恿蔡女合夥投資土地賺錢，需要先支付「斡旋金」325.8萬，蔡女不疑有他，前往國泰世華分行匯款，行員機警通報。

中福派出所警員宋豐軒、楊淑媛據報趕到，見蔡女執意要求匯款，認為「姊姊」要合夥投資土地要支付斡旋金，不會騙她，宋、楊兩警員詢問蔡女，「是否持有對方相關土地資料或契約文件」，蔡女拿不出資料閃爍拒絕出示資料，堅稱「不用警方擔心」。

宋、楊兩警員好言勸說下，舉例說明土地投資詐騙手法，詐騙集團擅用投資牟利要求「先匯款再辦手續」，蔡女終於相信遇上詐騙，才當場打消匯款動機離開，警方成功阻詐保住蔡女積蓄。

中壢區蔡女誤信詐騙Line軟體投資土地牟利匯款325.8萬元，警方行員聯手阻詐保積蓄。圖／警方提供
中壢區蔡女誤信詐騙Line軟體投資土地牟利匯款325.8萬元，警方行員聯手阻詐保積蓄。圖／警方提供
中壢區蔡女誤信詐騙Line軟體投資土地牟利匯款325.8萬元，警方行員聯手阻詐保積蓄。圖／警方提供
中壢區蔡女誤信詐騙Line軟體投資土地牟利匯款325.8萬元，警方行員聯手阻詐保積蓄。圖／警方提供

中壢 成功 詐騙集團

延伸閱讀

譜出土地的愛 老中青素人台江文化季音樂會唱18首新曲

台南光電弊案涉分割土地化整為零 陳凱凌等3官員均辯不知情

中科不放棄儘速完成交地！ 興農球場土地已完成過戶台積電

桃園中壢警抖音稱「我是中國人」遭記過 有1人也被他害慘了

相關新聞

影／8歲女童台中公園哭哭...心愛飛機卡樹警用長竿解救

台中市8歲女童前天被李姓祖父母帶到台中公園遊戲，期間玩飛機時，因風大將飛機吹往公園內一棵大樹，飛機卡在6公尺高的樹梢，女...

女友提分手1年仍放不下 他見新歡現身竟持菜刀砍人

高雄楊姓男子和同居女友分手後心有不甘，楊男不斷傳訊給前女友騷擾，還刺破女友汽車輪胎洩氣，事後發現前任已與林姓男子交往，竟...

認為律師不專業...提告求償還要返還律師費 法院判敗訴

施姓女子開車與騎士發生車禍，她委任吳姓女律師打官司仍遭起訴，不滿解除委任，之後的律師幫她達成調解，騎士撤回告訴；施女認為...

洗車工酒駕撞死醫大生 西屯警12天抓28件酒駕送辦

苗栗縣吳姓男子在本月初時無照酒駕駕駛「阿法」七人座，在西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生，引發社會撻伐，第六警分局9日展開...

嘉義男結婚6年後得愛女 離婚才知不是親生女 提告獲賠38萬

嘉義鄧姓男子與妻結婚6年後育有1女，2023年雙方調解離婚，對女兒探視權僵持不下，前妻告知親子鑑定女兒不是他的，鄧男憤慨...

電擊男童… 生母及同居人各判9月

蔡姓女子與同性伴侶以管教為由，去年4至7月在住處內以拳頭等毆打蔡女5歲兒子，並持電蚊拍電擊生殖器施虐，還以膠帶封嘴、綑綁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。