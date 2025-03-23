誤信「姊姊」帶她投資土地賺錢 中壢女險被騙325萬

桃園市中壢區56歲蔡姓女子日前透過Line軟體結識一名女子，被她稱為「姊姊」的女子慫恿合夥投資土地賺錢，蔡女信以為真，前日至中壢一家銀行準備匯款325.8萬元土地投資「斡旋金」，銀行員驚覺有異通報，警員勸說下，蔡女終於相信「遇上詐騙」，保住存款。

中壢警方指出，蔡女與日本丈夫在台居住，日前透過Line投資軟體結識一名女子，相談甚歡，稱對方「姊姊」，對方慫恿蔡女合夥投資土地賺錢，需要先支付「斡旋金」325.8萬，蔡女不疑有他，前往國泰世華分行匯款，行員機警通報。

中福派出所警員宋豐軒、楊淑媛據報趕到，見蔡女執意要求匯款，認為「姊姊」要合夥投資土地要支付斡旋金，不會騙她，宋、楊兩警員詢問蔡女，「是否持有對方相關土地資料或契約文件」，蔡女拿不出資料閃爍拒絕出示資料，堅稱「不用警方擔心」。