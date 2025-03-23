女友提分手1年仍放不下 他見新歡現身竟持菜刀砍人

高雄楊姓男子和同居女友分手後心有不甘，楊男不斷傳訊給前女友騷擾，還刺破女友汽車輪胎洩氣，事後發現前任已與林姓男子交往，竟持菜刀砍殺林男，所幸林送醫後無生命危險，法院審理後，依傷害罪判楊男1年6月徒刑。可上訴。

判決指出，2023年7月，楊男和同居女友分手，楊男多次想要挽回仍無法回到過去，因楊不斷騷擾前女友，逼得前女友只能聲請保護令阻止楊男接近。

楊男收到保護令後卻變本加厲，一再以「請問妳是不是有出場過夜的？是想問妳是不是今天有去看性病」、「哥阿說一切等他出國再去砍妳媽妳爸」、「妳實在不去思考，妳躲到天邊海角了。要讓妳死，我等兄哥招待，再拿簡訊給妳看再給妳吃屎」恐嚇。

去年10月5日，楊跑到前女友住處，發現她的汽車後隨即將四顆輪胎刺破洩氣，並在附近埋伏，結果卻看到前女友早已另結新歡，楊男不滿，隨即朝前任及林姓新歡丟擲人行道磚頭。

林男閃避後，也撿起磚頭朝楊男反擊，不料楊早有準備，掏出預藏的菜刀朝林男左上臂、背部、腿部及右手腕追砍，林拿出辣椒槍反擊不敵，仍被砍倒在地，幸送醫後無生命危險，而楊行凶後逃離，警方找了6天才將他逮捕到案。

高雄地方法院審理時，楊男否認傳訊息恐嚇前女友，還說自己當天剛好騎車路過，就被林男拿磚頭攻擊，他只是正當防衛，沒有殺人或傷人意圖。