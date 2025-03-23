蔡學良之母為子陳情遭架離 議員透露：總統下令重啟調查
賴清德總統昨前往台東天后宮參拜，已故空軍中士蔡學良之母尤瑞敏為兒子喊冤，企圖突破維安管制陳情遭員警制止，賴清德得知後在國本農場接見並接受陳情。陪同的議員林參天表示，賴總統以醫生角度聆聽蔡母提出的多項疑點，帶回陳情書，並請相關單位重啟調查。
蔡學良在2008年5月9日在部隊靶場使用T65步槍實彈射擊訓練，中槍當場身亡，法醫相驗，認定蔡學良是自裁，18小時開立死亡證明書，但家屬認為疑點重重，近日母親尤瑞敏陸續前往台東地檢署及台東縣議會陳情，希望重啟調查，釐清兒子死亡真相。
昨天下午2點11分，賴清德在天后宮參香結束準備離開，尤瑞敏到場企圖當面陳情，隔空向賴總統喊話，希望賴「救救全台灣當兵孩子的生命安危」，現場警察上前制止並將尤帶走。
縣議員林參天說，昨日賴總統得知蔡母陳情後，隨即指示相關人員安排蔡母前往國本農場，當面聽取蔡母提出的新證據。蔡母質疑，兒子不是長槍槍擊致死，嘴巴也無火藥殘留，疑點重重，不該輕率用行政簽結結案。
林參天說，蔡母提供相關照片給賴總統看，會面後將相關資料帶回，也表示會請請相關單位重啟調查；議會重視軍中人權，上周接受陳情，15位議員簽署同意組專案小組協助。
昨日蔡母被警方制止後跌倒在地，引發外界同情，並質疑警方處理陳抗過於強勢。林參天指出，國安人員的調度很ok，蔡母沒有外界說的「被打 」，只是擔心蔡母情緒過於激動採取必要的阻隔措施。
台東警分局表示，蔡母情緒激動欲闖進管制區，員警見狀為保護其安全隨即圈圍予以制止時，該女子因情緒激動不慎摔倒，執勤員警隨即攙扶並無壓制行為。此外，員警依據《特種勤務條例》執行總統安全維護，於安維區域內管制執勤措施，符合比例原則。
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