認為律師不專業...提告求償還要返還律師費 法院判敗訴

施姓女子開車與騎士發生車禍，她委任吳姓女律師打官司仍遭起訴，不滿解除委任，之後的律師幫她達成調解，騎士撤回告訴；施女認為吳女不夠專業，提告請求吳女應賠償她的損失及返還律師費共11萬元，一審敗訴後又上訴，台南地院再次判施女敗訴，可上訴。

判決書指出，施姓女子2022年10月12日上午11時許，開車行經台南市永康區中正南路與正南三路交岔路口，與騎乘機車的吳姓男子發生碰撞，吳提出過失傷害告訴；施女認為車禍過失是在騎士，聘請吳姓女律師幫忙打官司，雙方簽訂契約，施女給付律師費5萬5千元。

由於施女仍遭台南地檢署提起公訴，她不滿提出請求賠償訴訟，主張吳姓女律師在她接受檢察官訊問時，僅坐在偵查庭後方看筆錄，完全未盡辯護之責；後來檢察官將她請出庭外，單獨與律師談話，事後吳女沒有將雙方談話告訴她，已違反契約。

施女主張，吳姓女律師在偵查期間僅提供書狀，沒有協助她辯論，也沒有幫她爭取移付調解機會，導致她被起訴；事後她委任新的律師，經另一位律師出庭辯護，協助調解，吳姓騎士撤回刑事告訴，還賠償5091元，她投保的強制險、任意險均以免賠銷案。

施女認為，相關事實證明她在車禍事故中並無肇事責任，兩相比較，顯示吳姓女律師專業不足、未盡委任義務，甚至勸說她認罪，稱她不可能不被起訴；她要求吳女賠償55000元，並返還律師費用55000元，共給付11萬元。

吳姓女律師說明，她已盡善良管理人注意義務，在接受委任處理施女偵查案件期間爭取最大權益；偵查程序前後共提5份書狀，也陪同施女前往車禍事故鑑定委員會協助陳述意見。且當初委任時，並未承諾要穩贏，或是被起訴就要退還律師費。

後來檢察官開庭時，因檢察官請施女冷靜聽完問題再回答，施女仍滔滔不絕反覆表示相同意見；在此種超時情況下，依一般辯護人作法，當會以書狀再行補充，針對檢察官調查構成要件提出證據，抑或就如何減輕被告刑責，進行實質且有意義辯護。

吳女指出，本案依據車輛行車事故鑑定會及覆議鑑定委員會鑑定，均認施女為肇事主因，她向施女分析利害，以律師角度提供專業意見，施女可能負擔過失責任；結果施女無法接受，還以短訊騷擾稱「我的律師費你賺得心安理得嗎」、「說好不起訴你才能賺得到我的律師費」。

吳女表示，施女陸續傳「法官叫我要換律師」、「沒有還我清白，還我律師費」等簡訊，令她不勝其擾；她已在開庭前與施女進行案件利弊之溝通，亦經施女確認後提出書狀，陪同施女出席車鑑會及偵查庭，處理委任事務完畢，施女不得請求返還律師費。

法院認為，委任契約內並沒有約定吳姓女律師應確保偵查案件獲致不起訴處分，吳女也確實提出5份書狀、陪同當事人出庭、持續撰寫書狀，提出車禍事故施女並無過失，並就警方現場處理摘要、車鑑會鑑定意見及覆議會覆議意見等證據，逐一駁斥不利於施女部分。

法院表示，吳姓女律師已善盡委任義務，不能僅以施女事後遭檢察官起訴結果，即據以推論吳女有違反委任義務情事；施女雖主張檢察官曾把她請出庭外，僅單獨詢問吳女，她不知談論內容為由，但吳女也說明庭後都如實轉達給施女。

法院指出，即使車禍事故後來成立調解，騎士撤回告訴，但以此指摘吳女未盡委任義務，要求賠償損害及返還律師費，亦無理由。吳女執行辯護義務，維護施女在偵查案件中應有之訴訟及法律上權益時，並無何不法侵害行為。

法院說明，施姓女子又提出雙方LINE對話紀錄，主張吳女承諾退還律師費，但內容是「回國後我會把明細總額-我已做的時數及費用＝該退還的律師費」，代表吳女是同意依按時計算酬金方式，結算已處理的委任事務費用，如有剩餘，再另行退費。