快訊

教育內卷／放手助兒圓太空夢 父難忘悲慘私中扼殺天賦

金賽綸離世好友指「9成與金秀賢有關」更猛證據未公開原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

洗車工酒駕撞死醫大生 西屯警12天抓28件酒駕送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓男子在本月初時無照酒駕駕駛「阿法」七人座，在西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生，引發社會撻伐，第六警分局9日展開大執法，截至20日為止，12天內已取締酒駕28件，其中有14件酒測值超過每公升0.25毫克，依公共危險罪送辦。

第六警分局表示，西屯區在本月8日發生酒駕致死肇逃案件，隔天（9日）即規畫執行各項取締勤務作為，截至本月20日止計取締酒後駕車28件，其中依刑法公共危險移送法辦14件。

六分局指出，西屯區如發生酒駕肇事案件，除立即派員溯源敦促飲酒場所業者（如酒店、KTV、小吃店等）應告知、勸導或提供客人代客叫車服務，避免酒駕情形再度發生外，如發現業者未善盡告知義務或消極不配合，除進行書面勸導、警告外，併積極運用第三方警政策略，聯合市府商業、建築、消防、衛生、稅捐等目的事業主管機關強力稽查，共同督促業者善盡防制酒駕社會責任。

第六警分局長周俊銘表示，取締酒駕警方責無旁貸，對於酒駕案件更是零容忍，酒精對駕駛人的判斷力與反應時間有極大影響，會降低行車警覺，容易造成交通事故與傷亡，呼籲民眾飲酒後切勿心存僥倖開車，如需外出應找人搭載、代駕或搭乘計程車、公共交通工具，避免悲劇發生，警方將持續嚴加取締，以確保民眾生命安全。

檢警調查，苗栗縣吳姓男子（23歲）高中肄業，素行不良，曾涉鬥毆案件遭判刑，曾三度無照駕駛被抓，吳避風頭到台中市洗車場工作，本月8日凌晨3時許，酒後駕駛公司租賃的七人座廂型車，在西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生（22歲），陳男父母認屍時痛哭失聲，痛批吳是「殺人凶手」，怨嘆「台灣酒駕奪命一再發生」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市第六警分局在9日至20日展開酒駕取締，查獲28件酒駕案件。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局在9日至20日展開酒駕取締，查獲28件酒駕案件。圖／第六警分局提供

外送 苗栗縣 酒駕

延伸閱讀

影／台中神岡今年有4件酒駕造成1死5傷 警方強化取締酒駕

他酒駕上路追撞卻辯稱「血糖低」 遭警打臉才坦承

新北酒駕總數量減少 宿醉駕駛微幅長...2個月取締125件

影／林森北路喝完酒 他開千萬法拉利違停…霸氣下車下一秒就被抓

相關新聞

電擊男童… 生母及同居人各判9月

蔡姓女子與同性伴侶以管教為由，去年4至7月在住處內以拳頭等毆打蔡女5歲兒子，並持電蚊拍電擊生殖器施虐，還以膠帶封嘴、綑綁...

洗車工酒駕撞死醫大生 西屯警12天抓28件酒駕送辦

苗栗縣吳姓男子在本月初時無照酒駕駕駛「阿法」七人座，在西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生，引發社會撻伐，第六警分局9日展開...

嘉義男結婚6年後得愛女 離婚才知不是親生女 提告獲賠38萬

嘉義鄧姓男子與妻結婚6年後育有1女，2023年雙方調解離婚，對女兒探視權僵持不下，前妻告知親子鑑定女兒不是他的，鄧男憤慨...

師對生開黃腔 罕見判國賠8萬

高雄市鳳山區某國中蔡姓老師，公然在課堂上當眾開黃腔，還因學生請假就在全班面前嘲笑學生，是因打手槍破皮才去看醫生，造成學生...

國中生被4人圍毆罹創傷後壓力症候群 法院判賠出爐

彰化縣一名國中生在校被4名同學毆打，受傷、懼學還夜晚睡不著，訴請損害賠償。彰化地方法院審結，判決打人的4名學生及家長應連...

送砂鍋魚頭涉賄…前新北議員黃俊哲當選無效 聲請釋憲不受理

民進黨前新北市議員黃俊哲的父親及辦公室唐姓主任等人為助其連任，涉嫌賄選，法院判決黃俊哲當選無效確定，黃俊哲轉而聲請法規範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。