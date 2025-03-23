洗車工酒駕撞死醫大生 西屯警12天抓28件酒駕送辦

苗栗縣吳姓男子在本月初時無照酒駕駕駛「阿法」七人座，在西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生，引發社會撻伐，第六警分局9日展開大執法，截至20日為止，12天內已取締酒駕28件，其中有14件酒測值超過每公升0.25毫克，依公共危險罪送辦。

第六警分局表示，西屯區在本月8日發生酒駕致死肇逃案件，隔天（9日）即規畫執行各項取締勤務作為，截至本月20日止計取締酒後駕車28件，其中依刑法公共危險移送法辦14件。

六分局指出，西屯區如發生酒駕肇事案件，除立即派員溯源敦促飲酒場所業者（如酒店、KTV、小吃店等）應告知、勸導或提供客人代客叫車服務，避免酒駕情形再度發生外，如發現業者未善盡告知義務或消極不配合，除進行書面勸導、警告外，併積極運用第三方警政策略，聯合市府商業、建築、消防、衛生、稅捐等目的事業主管機關強力稽查，共同督促業者善盡防制酒駕社會責任。

第六警分局長周俊銘表示，取締酒駕警方責無旁貸，對於酒駕案件更是零容忍，酒精對駕駛人的判斷力與反應時間有極大影響，會降低行車警覺，容易造成交通事故與傷亡，呼籲民眾飲酒後切勿心存僥倖開車，如需外出應找人搭載、代駕或搭乘計程車、公共交通工具，避免悲劇發生，警方將持續嚴加取締，以確保民眾生命安全。

檢警調查，苗栗縣吳姓男子（23歲）高中肄業，素行不良，曾涉鬥毆案件遭判刑，曾三度無照駕駛被抓，吳避風頭到台中市洗車場工作，本月8日凌晨3時許，酒後駕駛公司租賃的七人座廂型車，在西屯區撞死騎機車外送的陳姓醫大生（22歲），陳男父母認屍時痛哭失聲，痛批吳是「殺人凶手」，怨嘆「台灣酒駕奪命一再發生」。