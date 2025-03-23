影／台中神岡今年有4件酒駕造成1死5傷 警方強化取締酒駕

台中市神岡區今年已有4件酒駕造成1死5傷，警方強化取締酒駕，集中警力在易生酒駕時段，針對神岡區各要道規劃18場封閉式大型取締酒駕勤務，共取締40件酒後駕車，包含6件拒測、8件行政告發及26件涉公共危險罪。

豐原警分局表示，酒後駕車屢屢造成嚴重交通事故，家破人亡的新聞讓人鼻酸，豐原分局為減少憾事發生嚴查酒後駕車，每周都在豐原區各交通要道規劃取締酒駕勤務。

除了酒駕，豐原警方也加強取締改裝排氣管，力求「還靜於民」，豐原警配合機車改裝排氣管認證制度已於今年1月1日上路，普重機更換非原廠（改裝）排氣管，應使用經環境部噪音管制認證、且能對應機車型式的排氣管，並至監理機關檢驗合格辦理變更登記。

豐原警分局昨晚會同環保局、監理站等單位，在檢舉熱點豐原大道七段與豐工路口實施「環、警、監」聯合稽查暨取締酒駕勤務，這次勤務依據噪音管制法開罰2件、空汙管制法開罰1件，並查獲5件酒後駕車。

豐原分局長林大為呼籲，警方將持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式取締改裝噪音車輛，將結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，有效遏止改裝噪音車輛，還靜於民；取締酒駕一直是警察的重點執法項目，警方將持續分析易生酒駕的時段、路點檢討策進編排勤務，也會透過各種管道宣導酒後勿開車。