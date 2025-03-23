嘉義男結婚6年後得愛女 離婚才知不是親生女 提告獲賠38萬

嘉義鄧姓男子與妻結婚6年後育有1女，2023年雙方調解離婚，對女兒探視權僵持不下，前妻告知親子鑑定女兒不是他的，鄧男憤慨提告損害賠償。前妻辯稱在外只發生過1次關係，也是在親子鑑定才知道鄧男與女兒沒有親子關係。法院審理女方在婚姻存續期間非但有婚外情且產下1女，侵害配偶關係情節重大，判賠38萬元。可上訴。

鄧男主張在2017年結婚，雙方價值觀不合於2023年12月調解離婚，但是對於唯一未成年女兒監護權無法達成和解，2024年3月前妻突然告知女兒不是他親生。鄧男委託醫院做親子鑑定確定排除親子關係，令他難堪，依女兒出生日回溯181日至302日受胎期間，發現前妻於婚姻存續期間於2022年即在外與人暗通款曲懷孕，又前妻已37歲，受孕機率不高，懷疑不止發生1次性行為，前妻與生父破壞他婚姻生活圓滿、安全、幸福，且在離婚後才告知並非親生令他情何以堪，憤而提告2人連帶賠償100萬元。

前妻辯稱，鄧男都待在家睡覺吃飯，等她下班拿生活費給他，稍有不如意辱罵、毆打，甚至取笑無法生小孩是她不孕造成，導致她心灰意冷才在外與人發生過1次性關係，離婚後，申請法扶律師協助爭取孩子探視權，也是做親子鑑定才知道女兒與鄧男沒有親子關係。她雖然逾越夫妻分際，但也是受家暴及輕蔑所致，主張鄧男也有過失，且賠償過高，請酌減至5萬元以下。

法院審理，女方於婚姻關係存續中與他人發生性行為，並產下1女，堪認故意不法侵害配偶關係所生的身分法益，情節重大，男方請求連帶賠償損害於法有據。女方主張家暴行為過失相抵，但家暴行為並非成立同一損害，也不是被告2人加害行為損害發生後，因家暴行為致損害擴大，不採納過失相抵主張。