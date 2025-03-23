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電擊男童… 生母及同居人各判9月
蔡姓女子與同性伴侶以管教為由，去年4至7月在住處內以拳頭等毆打蔡女5歲兒子，並持電蚊拍電擊生殖器施虐，還以膠帶封嘴、綑綁，迫使男童在陽台過夜，甚至蒙眼在疊高椅上半蹲後摔落成傷，台南地方法院將蔡女與同居人依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，各判刑9個月。
男童因社會局安置後，發現臉及、腹部、背部及四肢有陳舊不一的瘀青，經醫院確認兒虐案件，警方也從扣案手機及還原影片，發現蔡女與同居人持手機攝錄虐待男童影像，並與友人談論虐待男童；鄰居也證稱常聽到蔡女等2人喝斥、毆打小孩及小孩哭聲；幼稚園老師也說，男童常請假，身上時有瘀青。
台南地院審酌蔡女與同居人共同照顧男童日常生活，本應愛護關照尚屬稚齡幼子，即時管教也應循理性、平和方式悉心教導，卻以違反人道身心凌虐手段宣洩怒氣，使男童承受每日反覆遭毆打、辱罵身心壓力，妨害男童身心健全發展，對身心健康造成難以逆轉傷害，所造成損害巨大。
法官認為，蔡女與同居人犯後坦承犯行，尚知悔悟，兼衡男童遭凌虐期間長短及受傷程度，及蔡女同居人將20萬元匯入男童郵局帳戶供作賠償，將兩人各判刑9個月，全案可上訴。
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