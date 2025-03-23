聽新聞
0:00 / 0:00

師對生開黃腔 罕見判國賠8萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導

高雄市鳳山區某國中蔡姓老師，公然在課堂上當眾開黃腔，還因學生請假就在全班面前嘲笑學生，是因打手槍破皮才去看醫生，造成學生身心壓力過大轉學，法院判處校方應賠償學生八萬元精神慰撫金。

判決指出，二○二一年在某公立國中任教的蔡男，上課時當眾對曾姓國中生說，只要在生殖器刺青就會變一條龍，之後因曾生請假，蔡男又在課堂上說「是因打手槍破皮去看泌尿科」，並以「破皮的」替曾生取了不雅綽號。

同學證稱，蔡男曾在早自修說過曾生去看「生殖器科」，其他同學詢問蔡男請假原因，蔡男竟說是因為曾生去跟別人玩抓生殖器遊戲，之後蔡男有事要找曾生，就會叫他「破皮的」。

由於蔡男屬國家賠償法的公務員，家長怒告校方及蔡男請求精神損害賠償。法院認為，蔡男言行侵害孩子的隱私權與人格尊嚴，對正值青春期的孩子造成巨大心理創傷。

蔡男辯稱，這些言論只是玩笑，並非針對曾生，且他曾提醒學生「不想聽的可以摀耳朵」，否認以「打手槍」話題嘲諷曾生，曾生的請假原因是其他同學猜測，他只是「重述他人言論」。

法院認為，教師不當言論對處於青春期、在意他人眼光的學生而言，可能造成不舒服及羞恥感，侵害當事學生的身體隱私權、人格發展權，使學生身心承受痛苦，學校也未善盡保護學生的義務，判校方應賠償學生八萬元，可上訴。

生殖器 隱私權 青春

延伸閱讀

戲謔學生「雞雞刺青變龍、打手槍破皮」 國中師判國賠8萬

電蚊拍電擊5歲男童生殖器、膠帶封嘴陽台過夜 生母及伴侶聯手各判9月

只因被制止飲食…龍華科大學生課堂痛毆老師 畫面曝光

外送員生殖器燙傷獲驚人賠償 醫曝「這族群」務必當心

相關新聞

電擊男童… 生母及同居人各判9月

蔡姓女子與同性伴侶以管教為由，去年4至7月在住處內以拳頭等毆打蔡女5歲兒子，並持電蚊拍電擊生殖器施虐，還以膠帶封嘴、綑綁...

師對生開黃腔 罕見判國賠8萬

高雄市鳳山區某國中蔡姓老師，公然在課堂上當眾開黃腔，還因學生請假就在全班面前嘲笑學生，是因打手槍破皮才去看醫生，造成學生...

國中生被4人圍毆罹創傷後壓力症候群 法院判賠出爐

彰化縣一名國中生在校被4名同學毆打，受傷、懼學還夜晚睡不著，訴請損害賠償。彰化地方法院審結，判決打人的4名學生及家長應連...

送砂鍋魚頭涉賄…前新北議員黃俊哲當選無效 聲請釋憲不受理

民進黨前新北市議員黃俊哲的父親及辦公室唐姓主任等人為助其連任，涉嫌賄選，法院判決黃俊哲當選無效確定，黃俊哲轉而聲請法規範...

獨／根本沒派員！假記者持電視台麥牌堵訪被抓包 士院判決出爐

三顧公司副董陳宗基2023年遭控背信罪，到士林地檢署出庭後接受TVBS、東森等媒體訪問，媒體公司事後發現根本沒派記者採訪...

陸配「亞亞」遭令限期離境 律師：抗告不影響強制出境

「亞亞在台灣」劉姓陸配涉武統言論遭移民署令限期離境，另向法院聲請停止執行遭駁回。北高行指出，尚未收到抗告。法界認為劉女抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。