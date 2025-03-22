國中生被4人圍毆罹創傷後壓力症候群 法院判賠出爐

彰化縣一名國中生在校被4名同學毆打，受傷、懼學還夜晚睡不著，訴請損害賠償。彰化地方法院審結，判決打人的4名學生及家長應連帶賠償醫療費1050元及15萬元精神慰撫金。可上訴。

判決書指出，2024年1月這名國中生在教室被一名同學聲稱要和他打一架，下課後在走廊吆喝要打架，兩人到學校廁所後，另3名同學見狀也一同前往，這名國中生被1人拉扯手臂、3人分別勒住脖子和毆打頭部、肚子或用腳踹，致使他的左胸、左上肢和下背挫傷，頸部前方有抓傷。

這名學生控稱，隔天早上因全身劇痛無法起床，因感恐慌而懼學，神情驚惶，自此未回歸校園，且晚上睡不著，時常感覺有人要傷害他，一有聲響就認為有人要來毆打他。醫院診斷他為創傷後壓力症候群。

被控打人的學生面對事實大多不爭執，其中一人辯稱被打的學生後來有回校上課，也有跟他們講話，並非如診斷證明書記載的那麼嚴重等語。另有別的加害人跟被打學生調解，因賠償金額過高而談不成。被打學生向打人同學及家長請求侵權行為損害賠償。