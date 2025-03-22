小姊妹花遭母同居男友伸狼爪還墮胎 法院重判12年半

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聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1對姊妹在4、5年前，未成年妹妹先遭母親同居男友何姓男子性侵得逞，之後又2度對已成年姊姊強制性交得逞，新北地院日前依成年人故意對少年犯強制性交罪及強制性交罪，判刑12年6月，可上訴。

判決指出，何姓男子於2011年結識離異育有2女尚就讀國小低年級的鄰居女子，雙方交往沒多久即同居一處，何男於2020年間，趁未滿18歲的妹妹睡覺時，強行性侵得逞，復於2022年4、5月及2023年1月，恫稱「若不配合就要傷害其母親」為要脅，2度對已成年的姊姊性侵得逞。

2022年6月中旬，時年19歲的姊姊由母親陪同至診所墮胎，母親曾逼問孩子父親是誰，她憂心母親遭何男傷害，還騙稱是前男友的，後因她上班的公司上性侵害課程時，當時曾喃喃自語表示有遭到性侵，為同事聽到關心詢問後協助報案，姊妹2人先後遭母親同居男友性侵一事才曝光。

法官認為何男矢口否認犯行，還找出2003年姊妹2人所寫的父親節祝賀卡片，企圖營造雙方互動關係良好假象，但姊姊則說，因當時年幼且僅是感謝何男提供溫飽的善意回應，沒想到成年後竟遭何男摧花，且妹妹還先遭何性侵。

新北地院法官認為何男矢口否認犯行，毫無悔意，日前依成年人故意對少年犯強制性交罪及強制性交罪，判刑12年6月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

性侵 未成年 母親

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