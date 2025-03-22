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獨／根本沒派員！假記者持電視台麥牌堵訪被抓包 士院判決出爐

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獨／根本沒派員！假記者持電視台麥牌堵訪被抓包 士院判決出爐

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

三顧公司副董陳宗基2023年遭控背信罪，到士林地檢署出庭後接受TVBS、東森等媒體訪問，媒體公司事後發現根本沒派記者採訪，追查確認「麥牌」被偽造氣憤提告。士林地檢署去年偵結，起訴東森電視前SNG中心副理黃男、攝影記者等4人。士林地院日前審結，依業務侵占罪判黃男4月，侵害商標權罪判拘役50日，緩刑2年，其餘3人依侵害商標權罪判拘役40日，緩刑2年。

檢方調查，陳宗基希望開庭情況增加媒體曝光，支付價金找上行銷公司，行銷公司呂姓男子認為用「大媒體」身分採訪較有利，委託東森電視公司SNG中心前副理黃姓男子，黃男再找上IN NEWS陳姓攝影記者、壹傳媒電視公司藍姓攝影記者、寰宇新聞台游姓攝影記者，並將印有TVBS、東森的麥克風牌交給不知情的張姓男子採訪。

黃男待採訪完畢把影像回傳，呂男再對外發送採訪畫面給台灣好報等媒體，經其他媒體報導，TVBS和東森電視台查無派員受訪，驚覺被仿冒。

黃男曾在東森服務，因業務持有東森的麥克風牌，2022年10月離職後未繳回，至於TVBS麥牌部分，黃男則透過不詳來源偽造，士林地檢署依業務侵占、商標法起訴；陳、藍、游姓記者被依違反商標法起訴；張姓男子因不知情獲不起訴。

士院審理認為，黃男業務侵部分事實明確，但所侵佔物品財產價值不高，又無證據證明長時間使用獲利，考量黃男已與東森公司和解，願意協助宣傳新聞製作採訪應謹慎守法，不能未授權擅自冒用含有他人商標名字的麥克風牌等資訊。

又依據和解協議，黃男等4人一同向慈善基金會捐款2萬元，並發表道歉聲明、簽切結書，東森公司也同意拋棄民事請求權，認為黃男已深切反省、盡力彌補東森公司損害、犯後態度良好，依刑法第59條規定減刑。

至於違反商標法部分，法官認為黃男等4人為了利益，未經東森、TVBS公司同意或授權逕自使用商標，侵害商標的價值與潛在經濟利益，有礙市場公平競爭，混淆民眾，考量4人均無前科、犯後坦承犯行，分別與東森、TVBS公司達成和解，2公司均拋棄對4人的民事請求權，並同意給予被告4人緩刑。

法官依業務侵占罪、侵害商標權罪分別判黃男4月、拘役50日，可易科罰金，緩刑2年；3名攝影記者依侵害商標權罪，各判拘役40日，可易科罰金，緩刑2年。沒收「EBC新聞看東森」麥克風牌、偽造TVBS麥克風牌。

至於犯罪所得部分，經查黃男自呂男收得5000元報酬後，支付3000元委託陳男尋找願意配合的攝影記者，陳男再分別支付給藍男1200元、游男1100元，法官考量被告4人均跟東森、TVBS公司和解，又陳男、藍男、游男依約分別向社福基金會捐款1700元、1200元、1100元，且再共同向慈善基金會捐2萬元，認為4人捐款金額已較犯罪所得高，不予宣告沒收。

士林地院。圖／聯合報系資料照
士林地院。圖／聯合報系資料照
三顧副董事長陳宗基遭控特別背信罪，出庭後受訪衍生出「假麥牌」案外案。圖／聯合報系資料照片
三顧副董事長陳宗基遭控特別背信罪，出庭後受訪衍生出「假麥牌」案外案。圖／聯合報系資料照片

TVBS 侵占

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