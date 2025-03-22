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現役軍人10年前數度性侵姪女 重判8年6月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

10年前1名為現役軍人的男子，因服役於休假期間借宿在新北市親戚家，見姪女年幼可欺，數度性侵得逞，目前已退役男子雖坦犯行也願賠償和解，但受害姪女無意和解並請求從重量刑，新北地院日前依現役軍人犯對於未滿14歲女子為性交罪，重判8年6月，可上訴。

判決指出，該名男子為2014年11月18日入伍，至2017年7月1日退伍，因服役於休假期間，利用就近借宿離營區不遠的新北市哥哥住處的機會，於2015年8月至2016年11月間，罔顧倫常，見未滿14姪女年幼可欺，4度性侵得逞。

軍中退役後，男子目前在工廠從事焊接工作，且案發後，他始終坦承犯行，犯後態度良好並表達願意賠償受害姪女所受損害，但受害姪女始終無意願與男子進行調解並表達請求從重量刑，新北地院日前依現役軍人犯對於未滿14歲女子為性交罪，重判8年6月，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

性侵 軍人

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