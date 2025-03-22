月租12萬竹北透天厝遭2兒帶友霸住 法院挺父判搬家付錢

新竹縣李姓兄弟霸占父3樓透天厝，還找來1友共住，其父不滿兒子成年還啃老，且同路段租金行情每層可達3萬元，提起民事訴訟請求兒子返還房屋及租金，新竹地院判李父勝訴，3人須搬離房屋，搬離前還要按月支付李父每月共計1萬4520元租金。

判決書指出，李父為竹北市隘口二路某3層樓房屋所有人，其2名成年兒子和劉姓友人未經李父同意，擅自分別居住1至3樓，並於屋內堆放大量雜物，嚴重妨害李父使用房屋。李父多次要求兄弟搬遷未果，於是去年6月委任律師發函催告，並於同年提起訴訟。

李父主張，該地鄰近高鐵新竹站、遠東百貨及喜來登飯店，生活機能及商業發展完善，同路段租金行情每層可達3萬元，故請求3人遷出，並分別賠償相當租金的不當得利。大兒子占用3樓，每月租金應以3萬計算；二兒子和劉姓友人占用1、2樓，每月租金應以6萬計算。

大兒子表示願意配合遷出，並已開始搬遷物品，但不同意支付父親主張的高額租金；二兒子則未出庭也未提出書狀說明立場，但劉姓友人表示願意搬離。