腳踢坐壓孩童！新竹幼兒園遭停業 負責人、園長遭法辦
新竹市有多項裁罰紀錄的私立博玉幼兒園爆出虐童案。據悉，張姓負責人及賴姓女園長疑因不滿幼童哭鬧，竟以動手毆打、腳踹等方式施暴。檢警介入偵辦後，認張、賴2人涉嫌違反兒少法罪嫌重大，且有串證、滅證之虞聲押。法院裁定張男准押禁見、賴女3萬交保。
有家長在「新竹爆料公社」發文指出，姪女於2月17日因看到喜歡的玩具想收藏起來，卻被校方以「無法控制情緒」為由，遭助教拉扯在地，甚至被腳踢、踹。整起事件家長毫不知情，直到一個月後、3月17日校方遭教育處裁罰停業，才坦承有動手打人的情況。家長憤怒表示，對方事後多次請求私下和解，但她強調「虐童零容忍」。
據了解，張姓負責人和賴姓女園長脾氣暴躁，無法忍受幼童哭鬧，因此只要有幼童哭鬧或是不服管教、反應遲緩，就會「主動」跳出來以暴力方式「協助」老師管教學生。除了動手毆打外，還會在學生跌倒時補踢一腳，張男甚至還會坐在幼童身上「讓其冷靜」，手段令人髮指。
全校20多名幼童，目前已知約有5名幼童受害，檢警與教育處正在擴大調查中，釐清是否有更多孩童遭到不當管教。根據全國教保資訊網指出，該幼兒園曾因幼兒園編班違反年齡規定、幼兒園進用未具資格者從事教保服務、幼兒園班級師生比違反規定、教保服務機構未依規定配置專任教保服務人員等，均被裁罰6千至6萬元。
新竹地檢署表示，3月間獲新竹市警察局通報，獲悉新竹市某幼兒園疑似有暴力虐待幼童案件，檢察長陳松吉高度重視，旋即指派婦幼組主任蔡宜臻協助並指派專責檢察官偵辦。案經婦幼專組檢察官賴佳琪3月13日指揮警二分局員警對該幼兒園進行搜索並傳訊相關證人到案，另拘提該幼兒園負責張男及賴姓園長賴女等2人，扣得手機2支、筆電1台及監視器記憶卡等證物。
經檢察官訊問後，認張、賴2人涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法之成年人故意傷害及強制未成年人等罪嫌重大，且有串證、滅證之虞，於3月13日晚間向新竹地方法院聲請羈押禁見。新竹地方法院於3月1 3日，裁定張男羈押禁見、賴女3萬交保。
新竹地檢署呼籲，社會各界持續關注兒童安全福祉，若發現任何疑似兒虐情事，應立即向相關單位通報，共同守護兒童免於任何形式之暴力侵害。
新竹市教育處表示，案件目前已由司法端由檢警介入調查中，由地檢發言人統一說明。
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