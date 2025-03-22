大法官提名...獨缺律師 全律會：甚感遺憾、咸認不妥

總統府昨天由大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴公布司法院正、副院長及大法官被提名人，由於提名人選都是檢察官、法官、學者，獨缺律師，全國律師聯合會今天發表聲明指出，審檢辯是司法有效運作的三大支柱，過去都有律師獲大法官提名，對此「甚感遺憾，咸認不妥」。

司法院正副院長被提名人中為檢察官蔡秋明、法官蘇素娥，其他包括中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台灣高等檢察署主任檢察官林麗瑩、政大法學院特聘教授詹鎮榮、前考試委員現任台北大學法律學系陳慈陽。

全國律師聯合會針對2025年3月21日「總統府送交總統咨文請立法院行使司法院院長、副院長及大法官提名案之同意權」一事，聲明全文：

一、 司法院及其憲法法庭的功能在於維護政府權力分立、捍衛人民權利，是捍衛自由民主憲政秩序的最後一道防線，因立法院前次全部否決大法官之提名，致大法官持續缺額，並造成憲法法庭之運作停擺，引發嚴重之憲政危機。本會呼籲立法院應秉持憲法機關之忠實義務，謹守憲政原則及法治國原則，維護憲法權力分立，妥適進行大法官人事同意權之審查。

二、 自由民主憲政秩序為台灣不可動搖的根基，也應該是國人共同守護且不可退讓的界線。大法官依據憲法獨立行使憲法解釋及憲法審判權，為我國自由民主憲政秩序不可或缺之基石，也是守護憲法的最後一道防線。從而，針對大法官人事同意權之審查，應繫於大法官被提名人之專業性、適任性及對於憲法價值之堅持，因此，本會呼籲立法院各政黨應秉持以理性、專業之立場，進行大法官人事同意權之審查。