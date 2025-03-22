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民代衝撞核三廠大門 求刑8個月

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

核三廠3月6日發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明因不滿未通知鎮民疏散，氣憤地開車衝撞大門。圖／讀者提供
核三廠3月6日發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明因不滿未通知鎮民疏散，氣憤地開車衝撞大門。圖／讀者提供
核三廠3月6日發生火警，屏東縣恆春鎮民代表會主席趙記明不滿廠方未通知鎮民疏散，氣憤地開車衝撞核三廠大門，屏東地檢署偵結，將趙依妨害公務罪嫌起訴，檢方認為，趙身為民代，深知核三廠為關鍵基礎設施，竟衝撞大門妨害員警執行公務，求處8個月以上有期徒刑。

趙記明對被求刑8個月以上感到訝異，但表示尊重司法，他說，這次衝撞雖是不好的示範，但也是為凸顯核三廠長期對忽視恆春半島居民安全及不負責任，無論未來審判結果如何，相信核三廠的鬆散及通報機制會受到外界檢視。

3月6日上午11時許核三廠廢棄空壓機廠房後方兩座冷卻水塔起火，冒出大量濃煙，火勢很快撲滅，但已引起地方議論，趙記明當天中午12時4分駕車趕到核三廠，向廠方公關經理簡嘉言表明想入內了解狀況，對方表示須按規定申請，趙回「如果不讓我進去，我絕對撞」。

當時多名保警駐守大門，趙仍駕車衝撞核三廠大門導致毀損，員警立即上前制止，喝斥趙下車，陳姓警員也按槍警戒，趙仍拒不下車，並再朝員警及鐵門衝撞，威脅陳姓警員把槍放下。

檢方認為，趙身為鎮民代表會主席，本應理性問政，透過法律程序及法定職權解決，竟以衝撞大門方式妨害員警執行公務，對社會造成極大影響，犯罪情節嚴重，為避免衍生模仿效應，兼衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益維護，請求法院從重量處。

司法 屏東縣 核三廠

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