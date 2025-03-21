快訊

張振寰告別式在這天！ 離婚23年前妻鮑正芳：讓他體面的走

亞洲盃資格賽／中華隊19顆三分球 大勝泰國62分晉級正賽

聽新聞
0:00 / 0:00

信義鄉公所貪汙連環爆 鄉長遭收押...檢17天火速偵結起訴

聯合報／ 記者曾健祐江良誠／台中即時報導

南投縣信義鄉公所爆發連環弊案，公所秘書胡錦龍貪汙已遭判2年、緩刑5年，另鄉代會主席李國源去年底遭搜索收押，檢方再向上突破3月4日通知鄉長全志堅到案，複訊後當庭逮捕聲押獲准，短短17天就火速依貪汙收賄、圖利等罪嫌，起訴全志堅及廠商等9人。

由於全志堅涉貪遭收押、起訴，現正停職中，南投縣政府已核派信義鄉公所前祕書甘浩望代理鄉長職務。

全案由台中地檢署檢察官黃鈺雯偵辦，去年先查出公所秘書胡錦龍與其胞弟經營土木公司，胡明知自己有公所採購案決行職權，卻不知迴避，將道路、清淤等278件工程發包給自己的公司，標案金額共3170萬元，胡獲利285萬元，台中地院3月中已依貪汙判胡及其弟弟2年、1年10月，均緩刑5年。

檢方2024年11月27日再搜索信義鄉民代表會等23處，複訊後認定鄉代會主席李國源涉嫌藉由職權，並利用信義鄉公所辦理工程採購案追加預算機會，向黃姓、鄧姓廠商收賄，容任投標廠商在採購案中合意圍標。

檢方依貪汙不違背職務收賄、行賄、政府採購法等罪嫌，將李等3人向法院聲押禁見獲准；當時曾一度傳喚鄉長全志堅到案，但因證據有限，訊後無保請回。

檢方持續向上追查有重大突破，掌握全志堅和李國源分別利用2024年辦理民生蓄水等工程發包的機會，共謀收取回扣、賄賂而圖利特定廠商，3月4日通知全到案，檢察官複訊後認定其犯嫌重大，予以當庭逮捕聲押獲准。

由於李國源去年11月27月就已被收押，在押期將於3月底屆滿，檢察官3月4日當庭逮捕全志堅聲押獲准後，短短17天內就火速偵結，依貪汙收賄、圖利等罪嫌起訴全志堅、李國源，及4名廠商、3間營造公司。

台中地檢3月4日通知全志堅到案，複訊後當庭逮捕聲押獲准，短短17天就依貪汙等罪嫌起訴他。圖／報系資料照
台中地檢3月4日通知全志堅到案，複訊後當庭逮捕聲押獲准，短短17天就依貪汙等罪嫌起訴他。圖／報系資料照

收賄 聲押 貪汙

延伸閱讀

影／7旬翁持美工刀搶銀行未遂 悻然離去20分鐘才被逮遭收押

月薪3萬卻開賓士 高雄資收廠技工貪汙破億上訴遭駁回

林明佐收押至今 九州博弈「藏鏡人」求交保…台中地院天價2億元准了

把賄款藏在冰箱…那瑪夏前區長貪汙1725萬元 最終判關15年餘定讞

相關新聞

信義鄉公所貪汙連環爆 鄉長遭收押...檢17天火速偵結起訴

南投縣信義鄉公所爆發連環弊案，公所秘書胡錦龍貪汙已遭判2年、緩刑5年，另鄉代會主席李國源去年底遭搜索收押，檢方再向上突破...

金髮YUKI偽造文書前科判刑2月 法院認證「男兒身」

台中16日傳出3歲男童溺斃案，現場卻有頭戴金髮、自稱「YUKI」的假義消混入替男童CPR引發爭議，YUKI今出面受訪自稱...

沒安全距離釀禍 貨車駕駛撞死前方機車騎士賠255萬緩刑2年

25歲楊男去年10月駕駛自家花店小貨車送花途中，未與前車保持適當的安全距離，追撞並碾壓前方一輛機車，導致56歲楊姓男子摔...

藝人康凱出手揍工會員工還恐嚇「找人弄你」 有罪定讞再判賠8萬元

資深藝人、中華演藝總工會前理事長康凱（本名陳桓浩）與工會劉姓員工因交接起衝突，出手毆打並出...

假幣店、真水房洗錢31億 雲檢起訴3主嫌求刑20年

雲林地檢署偵辦實體幣店、物流公司勾結詐騙集團案，查出詐團以假幣店、真水房及假物流 真車手為掩護，詐騙洗錢金額高達31億元...

父子開虛擬幣店詐財逾31億元 檢方起訴求處20年重刑

台中市周姓父子聯手在國內廣開10家虛擬幣連鎖店，並與詐騙集團「掛勾」並以境外洗錢手法，經手金額達31.2億元，周從中獲取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。