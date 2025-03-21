信義鄉公所貪汙連環爆 鄉長遭收押...檢17天火速偵結起訴

南投縣信義鄉公所爆發連環弊案，公所秘書胡錦龍貪汙已遭判2年、緩刑5年，另鄉代會主席李國源去年底遭搜索收押，檢方再向上突破3月4日通知鄉長全志堅到案，複訊後當庭逮捕聲押獲准，短短17天就火速依貪汙收賄、圖利等罪嫌，起訴全志堅及廠商等9人。

由於全志堅涉貪遭收押、起訴，現正停職中，南投縣政府已核派信義鄉公所前祕書甘浩望代理鄉長職務。

全案由台中地檢署檢察官黃鈺雯偵辦，去年先查出公所秘書胡錦龍與其胞弟經營土木公司，胡明知自己有公所採購案決行職權，卻不知迴避，將道路、清淤等278件工程發包給自己的公司，標案金額共3170萬元，胡獲利285萬元，台中地院3月中已依貪汙判胡及其弟弟2年、1年10月，均緩刑5年。

檢方2024年11月27日再搜索信義鄉民代表會等23處，複訊後認定鄉代會主席李國源涉嫌藉由職權，並利用信義鄉公所辦理工程採購案追加預算機會，向黃姓、鄧姓廠商收賄，容任投標廠商在採購案中合意圍標。

檢方依貪汙不違背職務收賄、行賄、政府採購法等罪嫌，將李等3人向法院聲押禁見獲准；當時曾一度傳喚鄉長全志堅到案，但因證據有限，訊後無保請回。

檢方持續向上追查有重大突破，掌握全志堅和李國源分別利用2024年辦理民生蓄水等工程發包的機會，共謀收取回扣、賄賂而圖利特定廠商，3月4日通知全到案，檢察官複訊後認定其犯嫌重大，予以當庭逮捕聲押獲准。