金髮YUKI偽造文書前科判刑2月 法院認證「男兒身」

台中16日傳出3歲男童溺斃案，現場卻有頭戴金髮、自稱「YUKI」的假義消混入替男童CPR引發爭議，YUKI今出面受訪自稱日本人、自己有孕，受訪到一半還差點孕吐；台中地院判決則揭露，YUKI為許姓男子，高中畢業，3年前車禍偽造姊姊簽名，被依偽造文書罪判刑2月。

金髮YUKI假冒義消一事引起軒然大波，他今日出面受訪自稱是26歲日本女生，6年前來台灣唸書，曾在台北考EMT證照，受訪時稱聽得懂中文但不太會講，但日文也不流暢，回答僅用「注音」打字，還一度出現孕吐。

針對金髮YUKI李姓男子假義消一案，由於其假冒義消義消證件等涉及偽造文書是公訴罪，台中地檢今正式剪報分案，將傳喚李男到案偵辦。

此外，許男2022年就曾涉及偽造文書，檢警調查許同年3月24日騎機車經南區忠明南路、國光路口遭人從後追撞，許報案後於警方到場時接受酒測，他出示修諺凱醫療救護事業集團義工證給警方，並在酒精濃度測試表上偽簽姊姊的名字，被轄區第三分局送辦。

檢方訊時，許男坦承犯行，有許的姊姊證詞、酒精濃度測試表可佐證，檢方依偽造署押罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

另警方移送指出，許男在談話紀錄表調解案件轉介單上偽簽名「許雅筑」，也涉及偽造署押罪嫌；檢方認為，許男提出修諺凱醫療救護事業集團證明，姓名為許雅筑，許臉書名稱也是使用許雅筑，可見他平日對外確有用許雅筑名義，難認其有偽造署押犯行。

另許男提出的修諺凱醫療救護事業集團證件上，登載的身分證字號是他姊姊的號碼，許供稱該證件由修諺凱醫療救護事業集團製作，為有權製作之人。檢方認為他就算提供年籍資料不實，但該部分也未該當偽造特種文書要件。