沒安全距離釀禍 貨車駕駛撞死前方機車騎士賠255萬緩刑2年

25歲楊男去年10月駕駛自家花店小貨車送花途中，未與前車保持適當的安全距離，追撞並碾壓前方一輛機車，導致56歲楊姓男子摔車，送醫不治。法官考量楊男已賠償死者父母255萬元，判決有期徒刑6月，緩刑2年。

基隆地院判決書指出，楊男去年10月5日傍晚，駕駛家中所經營花店的小貨車，況基隆市仁愛區南榮路往南行駛，晚間5時44分許，未注意輻前狀況，且未與前車保持適當的安全距離，追撞並碾壓前方楊男騎乘的輕型機車，楊男被撞後送醫，因頭部與全身多重鈍性創傷死亡。

基隆市警察局道路交通事故分析表研判，楊男未注意車前狀況，未與前車保持適當的安全距離，追撞並碾壓的前方機車是肇事主因。