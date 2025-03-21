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藝人康凱出手揍工會員工還恐嚇「找人弄你」 有罪定讞再判賠8萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

資深藝人、中華演藝總工會前理事長康凱（本名陳桓浩）與工會陳姓員工因交接起衝突，出手毆打並出言恐嚇對方，被法院依傷害、恐嚇罪各判刑2月、拘役50日，得易科罰金定讞。民事部分，陳提告求償71萬餘元，台北地方法院判康凱應賠償8萬2870元，可上訴。

康凱2023年9月15日離開工會時帶走有證書字樣的物品進行交接，但被陳姓員工阻止，康凱出手掐對方脖子導致頭部、身體多處挫傷，事後，康凱再對陳稱「我找人去弄你，我非常簡單」。

2023年10月16日，康凱又以LINE向陳恫稱「你還要幹下去的，我找你很簡單，你懂嗎，我找人去弄你我非常簡單」，陳提告，檢方依傷害、恐嚇罪起訴康凱。

康凱辯稱，他沒有動手毆打對方，還表示離開工會拿走自己的東西並沒有犯錯，而對員工說的話也只是氣話而已。法院依傷害、恐嚇罪各判刑2月、拘役50日，得易科罰金定讞。

民事部分，陳提告要求康凱賠償醫療費、交通費、工作損失、精神慰撫金等共計71萬餘元；康凱未出庭也沒有提出書狀，台北地院審酌後，認為康凱應支付全額醫療費，而慰撫金則以8萬元為宜，至於工作損失無法認定與康凱行為有因果關係，駁回此部分請求，判康凱應賠償8萬2870元。

康凱。圖／聯合報系資料照片
康凱。圖／聯合報系資料照片

恐嚇 提告

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