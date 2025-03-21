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假幣店、真水房洗錢31億 雲檢起訴3主嫌求刑20年

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

雲林地檢署偵辦實體幣店、物流公司勾結詐騙集團案，查出詐團以假幣店、真水房及假物流 真車手為掩護，詐騙洗錢金額高達31億元，只要被害人進入收水幣店，全程都在詐團掌握的「控制下交付，情節如同黑色豪門企業般劇情，檢察官段可芳今依加重詐欺等罪嫌起訴17人，其中周姓、劉姓與游姓主嫌惡性重大，求刑20年。

起訴指出，主嫌周男與劉男透過收水幣店與跨境機房合作，被害人因店家、店員、店內有標榜防詐等外觀，更加深信任，許多不懂虛擬貨幣知識的被害人，遭詐

引導投資，將大量現金交給幣店店員兌換USDT，兌換完後即由機房接手引導匯出， 但USDT於匯出後即難以追回，現金贓款另由游男的假物流公司配合搬運，結匯為美元洗錢，使贓款流向海外。

據調查，被害人多有身家財產遭洗劫一空，更有涉世未深的學生、醫藥費遭詐騙的重症病患、持房地產抵押借款用以投資的人，相關犯行對被害人所造成的戕害不亞於毒品犯罪所造成侵害。

段可芳於2023年間偵辦假投資車手詐欺案，過程中發現經營薑母鴨店的周氏父子檔3人，涉勾結詐騙集團水房，成立實體幣店，詐騙被害人，全案歷經1年半追查，查出「假幣店、真水房」及「假物流、真車手」天衣無縫合作，與境外機房配合在境內取款，周氏父子更是全家人投入洗錢事業，行徑惡劣。

近年虛擬貨幣詐騙案激增，雲林地檢署偵破「假幣店、真水房」洗錢案，起訴17人。圖／報系資料照
近年虛擬貨幣詐騙案激增，雲林地檢署偵破「假幣店、真水房」洗錢案，起訴17人。圖／報系資料照

物流 被害人 詐騙集團

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