父子開虛擬幣店詐財逾31億元 檢方起訴求處20年重刑

台中市周姓父子聯手在國內廣開10家虛擬幣連鎖店，並與詐騙集團「掛勾」並以境外洗錢手法，經手金額達31.2億元，周從中獲取暴利達上億元，雲林地檢署檢察官段可芳偵辦一起詐騙案，從一名小車手擴大偵破國內少見的大規模幣店詐案，全案偵結今天共17人被起訴，檢察官並對周男等3主嫌求處20年重刑。

雲林地檢署檢察官段可芳前年偵辦一起假投資車手詐欺案，發現54歲的周姓男子和26歲的大兒子、25歲二兒子，父子3人涉嫌勾結詐騙集團的水房，成立實體幣店參與詐騙，即指揮調查站中區工作站、台北、台中市調處、高雄、雲林刑大、虎尾分局、刑事局南部打擊犯罪中心、台中、彰化科技犯罪偵查隊共百餘警調人力，擴大偵查。

專案小組去年7月起分頭從北中南逾32處所同步搜索，查扣現金986萬元、虛擬貨幣USDT(泰達幣)1713323顆（約值現金5482萬元）及帳戶內現金910萬元及奧迪跑車等並逮捕20餘人。

檢方說，周姓父子原在南投地區經營薑母鴨店，26歲的大兒子參與詐騙集團，發現利用合法幣店暗中從事「場外交易」有暴利可圖，即與詐騙集團水房合作，前年開始加盟經營U實體幣店。

周男見有暴利可圖，即邀父親和弟弟加入經營U幣店及「T泰達幣兌換所」，短短約1年，周男在全台陸續開設10間泰達幣兌換所，店內還標榜防詐宣導、免責聲明等，以合法店的外觀，切割幣店責任，取信被害人，並進行暗盤交易，短短幾個月經手的金額高達逾30億元，被騙人數遍布全國多達上千人，他從中賺發匯率價差不法所得高達上億元。

這起國內少見的以合法實體幣店作掩護，大規模開設虛擬貨幣連鎖店從事非法洗錢、詐騙案，經檢察官偵查終結，全案17人被依組織犯罪、加重詐欺罪、洗錢防制法起訴。