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清大教授罵同事「斯文掃地 丟人」 法官因這原因判無罪

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

清華大學李教授認為同事黃教授指導的博班生，論文涉抄襲及違反學術倫，且未經程序就召開資格考口試，跑到黃教授辦公室門口大叫「這麼丟人的人竟出現在我面前」、「大家都知道你在做斯文掃地的事」等，音量過大引起其他師生側目，讓黃教授認為極為難堪，自尊心極度受創，提告公然侮辱罪及誹謗罪，新竹法院認為此為評論個別言論、行為的價值，而非貶損人格，非毫無所據的抽象謾罵，且此事為公共事務議題，判決無罪。

法官調查，兩人均是清大某理工科系的教授，李教授兼任跨院國際博士班學位學程辦公室主任，黃教授指導一位跨院國際博班生，這名學生於111年5月17日曾向學程辦公室提計畫書，然辦公室認為內容有問題要求修正，也將此信寄送給黃教授。學生回覆「黃老師與李主任有直接溝通，兩位老師都在討論與進行。」對此，黃教授審理時證稱知悉此事，並於6月21日找李教授討論。

法官認為，學程辦公室對論文計畫書品質，如簡繁體字參雜、段落重複、語意不清有疑義，有修正必要，而未達公告舉辦口試資格考，黃教授明知上情，在學生計畫書尚未修改調整完畢，逕自與另外2名教授對學生進行口試審核。

法官指出，李教授身為身為學程辦公室主任，對於黃教授未確實把關學生的論文計畫書品質，且明知計畫書內容尚有疑義，未要求調整、修正，反規避學程辦公室資格考試辦理程序，逕自召開資格考口試，李教授發表「丟人」、「斯文掃地」等言詞，其意為評論黃教授個別言論、行為的價值，而非貶損人格，亦非毫無所據的抽象謾罵，難認侮辱的要件。

再者，論文計畫書審核通過與否是博士候選人資格取得的重要要件，也是其後博士論文研究基礎，對於學術、專業領域研究具公益價值，屬公共事務議題。李教授發表涉及黃教授的負面評價，縱可能造成黃教授心理及精神上不悅，然既屬公共事務議題，該負面評價仍可能兼具促進公共思辯的輿論功能。 

法官認為，李教授負面評價的言論用詞雖尖酸刻薄，足使黃教授人心生不悅，感到名譽受損或不快，惟內容仍未逾越合理範圍，且所述非憑空杜撰事實而來，並可由公眾輿論自行判斷其是否公允，仍屬善意的適當評論，因此，黃姓教授提告公然侮辱及誹謗罪嫌，法官諭知無罪。

清大教授罵同事「斯文掃地、丟人」 ，法官認為負面評價的言論用詞雖尖酸刻薄，但內容仍未逾越合理範圍，且所述非憑空杜撰事實而來，諭知無罪。記者郭政芬／翻攝
清大教授罵同事「斯文掃地、丟人」 ，法官認為負面評價的言論用詞雖尖酸刻薄，但內容仍未逾越合理範圍，且所述非憑空杜撰事實而來，諭知無罪。記者郭政芬／翻攝

主任 提告 辦公室

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