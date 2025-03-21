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火燒肛門、膠帶纏肚強餵毒 員工討薪水竟慘遭老闆虐死

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火燒肛門、膠帶纏肚強食毒 員工討薪水竟慘遭老闆活活虐死

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中從事博弈的彭姓男子不滿饒姓前員工跟他討薪水，竟夥同邱姓友人囚禁對方2個多小時，用手銬銬四肢、膠帶纏肚再毒打一頓，甚至火燒肛門、耳朵凌虐並強行餵毒，手段令人髮指，最終活活虐死饒男，檢方偵結依凌虐致死等罪嫌起訴2人，全案將由國民法官審理。

檢方查，彭從事博弈為負責人雇用饒姓男子（25歲）為員工，並在梧棲區承租1處招待所，同時無償提供給邱姓友人住。

饒男去年11月23日為了向彭拿薪水，當晚10點多由女友開車載他到梧棲的招待所，未料雙方疑因財務等糾紛，彭、邱為了出氣將饒男拘禁、痛毆凌虐，甚至強行餵毒。

檢方發現，饒男當時被脫掉褲子、內褲，連雙手雙腳都被銬住限制行動，彭、邱各自拿甩棍毆打他，還拿打火機燒他頭髮、耳朵及肛門，手段殘暴變態。

此外，饒的手臂、肚子也遭膠帶纏繞，四肢也有被剪刀刺傷痕跡，左手指、小拇指均嚴重受傷，最後還遭強行餵食混合第三級毒品的咖啡包。

饒被拘禁2個多小時，連續遭凌虐、毒打引發休克，彭見狀則聯絡友人到場將饒送梧棲童綜合醫院，但到院前饒就已經死亡。

檢方比對證詞、相關查扣證物及相驗報告等，認定彭、邱犯嫌重大，偵結依毒品、3人以上攜帶凶器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死等罪嫌起訴2人，全案依法將由國民法官審理。

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急診示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
急診示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

國民法官 梧棲 毒品

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