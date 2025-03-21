7人詐團小額借貸廣告詐財 被害人遭逼學狗爬脫衣打臀

以程姓男子為首的詐騙集團，在網路刊登小額借貸廣告，吸引急需用錢之人，被害人繳手續費、簽本票，一毛錢都沒拿到，還被催繳利息，甚至有被害人遭逼學狗爬、脫衣打臀等不人道對待，刑事局南部打擊犯罪中心警方逮獲程等7人，清查該集團3年共詐財300萬元。

刑事局南打中心第三隊警方日前接獲情資，有多次詐欺行為的程姓男子（30歲）組詐騙集團，在網路刊登小額借貸廣告，聲稱付不出學費、投資欠債、信用不良或家裡急需用錢者都可借錢，吸引不少人上門借款。

警方調查，程男和6名手下向被害人誆騙借錢要先付3、5萬元小額手續費，並簽下本票，聲稱錢後續即會交付，但被害人一毛錢都沒拿到，還被催繳利息錢。

一名陳姓被害人因手頭拮据，付不出錢，被逼脫光衣服後，遭嫌犯拿球棒打臀部，逼迫學狗在地上爬，極受凌辱；另有被害人被犯嫌討債，恐嚇本票上有你家地址，若不還錢將上門對家人不利。

警方接獲高屏地區約30名被害人報案，其中一人遭詐財20萬元；警方事後展開蒐證，配合警政署「全國同步掃黑、打詐行動專案」，從去年11月26日至今年2月18日進行數波搜索行動，在三民區及高屏地區逮獲主嫌程男等7男，查扣手機、討債影片及本票等物證。