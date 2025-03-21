快訊

2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取

大S身後不平靜 過世一天「汪小菲打來失控飆罵S媽」

大陸貨爆倉清關卡10天...淘寶人哀鴻遍野 台灣淘寶說話了

7人詐團小額借貸廣告詐財 被害人遭逼學狗爬脫衣打臀

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

以程姓男子為首的詐騙集團，在網路刊登小額借貸廣告，吸引急需用錢之人，被害人繳手續費、簽本票，一毛錢都沒拿到，還被催繳利息，甚至有被害人遭逼學狗爬、脫衣打臀等不人道對待，刑事局南部打擊犯罪中心警方逮獲程等7人，清查該集團3年共詐財300萬元。

刑事局南打中心第三隊警方日前接獲情資，有多次詐欺行為的程姓男子（30歲）組詐騙集團，在網路刊登小額借貸廣告，聲稱付不出學費、投資欠債、信用不良或家裡急需用錢者都可借錢，吸引不少人上門借款。

警方調查，程男和6名手下向被害人誆騙借錢要先付3、5萬元小額手續費，並簽下本票，聲稱錢後續即會交付，但被害人一毛錢都沒拿到，還被催繳利息錢。

一名陳姓被害人因手頭拮据，付不出錢，被逼脫光衣服後，遭嫌犯拿球棒打臀部，逼迫學狗在地上爬，極受凌辱；另有被害人被犯嫌討債，恐嚇本票上有你家地址，若不還錢將上門對家人不利。

警方接獲高屏地區約30名被害人報案，其中一人遭詐財20萬元；警方事後展開蒐證，配合警政署「全國同步掃黑、打詐行動專案」，從去年11月26日至今年2月18日進行數波搜索行動，在三民區及高屏地區逮獲主嫌程男等7男，查扣手機、討債影片及本票等物證。

警方清查程嫌所組的詐團3年來，共以同樣手法詐騙約300萬元。警詢後，依詐欺、加重重利及妨害自由等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；程嫌後來坦承犯行，檢方命其10萬元交保候傳，其餘人請回。

刑事局南部打擊犯罪中心警方破獲以程姓男子為首的7人詐騙集團，犯嫌在網路刊登小額借貸廣告，詐騙急需用錢之人；圖為警方查扣詐團刊登廣告的畫面。記者石秀華／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心警方破獲以程姓男子為首的7人詐騙集團，犯嫌在網路刊登小額借貸廣告，詐騙急需用錢之人；圖為警方查扣詐團刊登廣告的畫面。記者石秀華／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心警方破獲以程姓男子為首的7人詐騙集團，犯嫌在網路刊登小額借貸廣告，詐騙急需用錢之人；圖為警方查扣詐團刊登廣告的畫面。記者石秀華／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心警方破獲以程姓男子為首的7人詐騙集團，犯嫌在網路刊登小額借貸廣告，詐騙急需用錢之人；圖為警方查扣詐團刊登廣告的畫面。記者石秀華／翻攝

利息 被害人 詐騙集團

延伸閱讀

影／7旬婦陷愛情詐騙抵押房產欲借200萬 當舖業者起疑報警阻詐

無孔不入！家中真裝修險被詐136萬元工程款 雲警透露詐團滲透原因

調查局破首宗詐團勾結不動產仲介 婦被愛情詐騙4700萬

謊稱俄羅斯醫師行騙 花蓮警智取詐團連逮3車手送辦

相關新聞

恆春鎮代主席開車衝撞核三大門 屏地檢求處8月有期徒刑

核三廠6日發生火警，恆春鎮民代表會主席趙記明因不滿核三廠未通知鎮民疏散，氣憤地開車衝撞大門。屏東地檢署近日偵查終結，以涉...

後憲上兵不爽中士 教召最後一夜丟滅火器開打GG了

「教召入營報到視同現役！」憲兵退役的羅姓男子參加桃園憲兵隊7日動員教召，卻於教召結束前最後一晚，因細故對同為後憲的徐姓中...

男子代購「不二坊」蛋黃酥…交不出5盒又不還2千 法院重判1年

彰化縣馬姓男子前年中秋節前在網路上刊登代購名店不二坊烘焙坊的蛋黃酥，一名買家向他下訂8盒，但事後馬男僅交貨3盒，推托買不...

火燒肛門、膠帶纏肚強食毒 員工討薪水竟慘遭老闆活活虐死

台中從事博弈的彭姓男子不滿饒姓前員工跟他討薪水，竟夥同邱姓友人囚禁對方2個多小時，用手銬銬四肢、膠帶纏肚再毒打一頓，甚至...

7人詐團小額借貸廣告詐財 被害人遭逼學狗爬脫衣打臀

以程姓男子為首的詐騙集團，在網路刊登小額借貸廣告，吸引急需用錢之人，被害人繳手續費、簽本票，一毛錢都沒拿到，還被催繳利息...

假律師偽造法學博士勾結台中公務員、警察偷查個資 9人起訴

台中張姓假律師偽造法學博士學位擔任某事務所顧問，還以律師自居接案營利，並透過在台中市府擔任約雇員的蔡姓大學同學、警友會認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。