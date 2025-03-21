假律師偽造法學博士勾結台中公務員、警察偷查個資 9人起訴
台中張姓假律師偽造法學博士學位擔任某事務所顧問，還以律師自居接案營利，並透過在台中市府擔任約雇員的蔡姓大學同學、警友會認識的副所長等人，要求對方非法偷查民眾個資，檢方偵結依貪汙圖利、律師法及洩密等罪嫌，起訴張男等一共9人。
台中地檢指出，全案由檢察官徐慶衡主辦，謝怡如、吳昇峰及黃鈺雯協辦，查出張男（36歲）明知自身無律師資格，2022年起卻在西屯區1家商務法律事務所掛名法務顧問， 並以「律師身分」自居且對外招攬訴訟業務，並在陳姓女友（33歲）協助下雇張姓、顏姓及陳姓3名女子擔任法律助理。
檢方發現，其等在律師事務所網站刊登張男具有法學博士的虛偽不實訊息，還從網路花費購入偽造的國內某知名大學法學博士的學位證書，前右有4位民眾誤信，而花錢委任張男行使訴訟，統計張不法獲利12萬5500元。
檢方也查出，張除了假冒律師，還透過自己蔡姓大學同學，利用對方擔任台中市府經濟發展局工商登記科擔任約雇員，要蔡非法查詢並洩漏數10筆公司登記、董監事個人資料，一共圖得張男免 付查詢規費的不法利益金額3190元，以及圖得另名李姓友人不法利益380元。
除了台中市府約雇員涉案，檢方更查出連警察也捲入，經查張男藉由參加警友團體，認識時任台中市警局第四分局的陳姓副所長（44歲）、楊姓警員（41歲），就請2人用警用小電腦M-POLICE線上整合查詢系統，非法查詢並洩露多筆個人資料、 車籍資料而流為私用。
檢方說，前後發動4波搜索、兵分10路，扣押張男偽造的法學博士學位證書等證物，將張男、台中市府約雇員蔡男等2人，向法院聲押獲准。偵結依貪汙圖利、個資法、律師法、詐欺、洩密及偽造文書等罪前，起訴一共9人。
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