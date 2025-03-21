要三立為造謠道歉 鍾沛君不滿「不知所云」今告了

大罷免愈演愈烈，國民黨北市議員鍾沛君日前上政論節目評論罷團遭鬧場一事，她發現三立電視台節目不經核實造謠，要求24小時內更正並道歉。鍾沛君今提告表示，三立回應不知所云，沒必要浪費彼此時間，若獲賠，將辦媒體識讀營，教大家分辨假新聞。

「告了。」鍾沛君說，三立新聞台及「前進新台灣」節目在她要求更正道歉之後的回應，就四個字「不知所云」，好像也沒有浪費彼此時間的必要，就根據她早先的主張提告。若獲賠，她將以三立新聞台的賠償金辦媒體識讀營，教大家如何分辨假新聞、如何向NCC檢舉。她知道未必有效，但舉手之勞做環保。

鍾沛君3月19日在臉書發文指出，3月17日她參加年代新聞頻道「新聞面對面」節目錄影，被主持人問罷免王鴻薇現場出現打人的大媽看法，她回答，「很簡單，我想甚至不用問王鴻薇委員，一定是譴責暴力要畫清界線，這沒有第二種選擇，你會缺這種理盲的反罷免嗎？更何況她是不是反串的還不知道，就是一定是譴責暴力，這沒有第二句話，也沒有第二個想法的空間。」

她說，立場與主張都很明確，一是譴責暴力，二是質疑類似事件有反串可能，卻成了造謠的素材，落入了一條龍的操作，包含社群帶風向、綠媒做球、名嘴渲染。

鍾沛君提到，3月18日三立新聞頻道「前進新台灣」節目不經核實，完全不加查證情況下，照單全收該帳號造謠的說法，印製成手板，下成標題，節目來賓鍾年晃順著節目引述的謠言，也未經核實，不加查證，張口就噴「今天妳竟然公開在節目中質疑反串」、「妳要公開道歉」。