男子代購「不二坊」蛋黃酥…交不出5盒又不還2千 法院重判1年
彰化縣馬姓男子前年中秋節前在網路上刊登代購名店不二坊烘焙坊的蛋黃酥，一名買家向他下訂8盒，但事後馬男僅交貨3盒，推托買不到另5盒，但也不返還買家2千元，彰化地方法院依加重詐欺罪將他判刑1年，不得易科罰金。
彰化蛋黃酥名店不二坊每到中秋節前就出現排隊亂象，並有許多代購業者幫沒空排隊的民眾排隊代購。
24歲馬姓男子2023年9月中秋節前在網路上刊登代購不二坊蛋黃酥，店家一盒蛋黃酥300元，馬男代購費一盒475元，一名買家訂購8盒，並匯款給馬男3800元，但馬男與買家相約在台中市面交蛋黃酥時，卻只給了3盒，說交不出貨，也沒退款，賣家即報警處理。
判決書指出，馬男在法院審理期間有說會請母親補交餘款2千元，但在判決前仍未交出2千元，因此無法減輕其刑，法官認為，馬男貪圖利益而透過網際網路詐騙買家匯款，致買家遭受財產損害，審酌被告年紀尚輕，坦承犯行，態度尚佳，以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，將他判刑1年，不得易科罰金，全案可上訴。
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