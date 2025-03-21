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影／押292天交保...警政監林明佐搭復康巴士 躺平離看守所尿布隨身
刑事局前三線二星警政監林明佐捲入九州博弈集團洩密洗錢案，檢方起訴他貪汙高達4451萬元，去年5月3日遭收押至今292天；台中地院18日已裁定林1200萬元交保，直至今21日林才由律師、親友上午赴中院辦保，林明佐於中午12點40分由復康巴士到場，坐在擔架床離開看守所，隨身物還有尿布、營養品等。
林明佐委任律師今上午10點39分赴台中地院，同行1名女子也攜帶1只黃色行李箱內裝有1200萬元現金，現場經法警確認交保裁定書後，再由院內台灣銀行清點現鈔金額，完成手續後將釋放公文傳真至台中看守所，由所方釋放林明佐。
台中地檢查出，林明佐任台中市刑大大隊長時，和九州集團總裁陳政谷交往密切，並和九州旗下高階幹部、葳群公司負責人徐培菁為男女朋友關係，林並利用大隊長、警政監身分，得知檢察官追查九州情資、偵辦方向竟洩密給集團成員，控訴他涉貪高達4451萬元。
檢方去年5月2日搜索，3日將林向法院聲押禁見獲准，8月23日依貪汙、洩密及洗錢等6大罪狀起訴他，移審後法院延押至今。
林明佐在看守所期間曾多次聲請交保、不服延押提抗告，主張患有腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，偵查時就因壓迫神經導致下肢麻痺無力需坐輪椅，還有大小便失禁，且之前手術切除腫瘤，休息時間過短，身上劇痛、潰瘍，且因泌尿道感染導致副睪炎，也多次保外就醫。
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