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台南光電弊案涉分割土地化整為零 陳凱凌等3官員均辯不知情

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪，台南地院今開準備庭，被控官商共謀分割土地化整為零，甚找地主重填同意書，陳凱凌等3前官員均表不知情。

台南光電弊案起訴陳凱凌等15人，承審法官分3組，歷經多次準備庭，且因辯護人聲請證人人數眾多，合議庭預定6月6日起審理。法官也強調，本案證人繁多，為確保審理程序順利進行，無正當理由不到庭，將依法拘提或通緝。

而多位辯護人主張農變作業要點是否違反法律保留原則而為無效之行政規則，申請法律鑑定，合議庭裁定目前尚無此計畫，將視審理程序，如有必要進行，則將另開準備庭進行。

台南地院今對經發局前局長陳凱凌、王姓前主秘及邱姓前專員3人開庭，整理爭執及不爭執事項。檢方起訴官商共謀小二甲禁令解套方案，包括分割土地化整為零、重填土地同意書等關鍵，陳等3人均表不知情。

王表示，這是業者內部決策，無法知悉。他也說，當時要求地主提供切結書，如實提供相關資料，如有不實，需負擔相關法律責任。邱女表示，公司有要求地主分割土地，她並不知情。她也說，對公司要求地主重填土地同意書一事完全不知情，知情的話，不可能核發相關證件；農業局意見她不太確定，「但我們知道他們持反對意見」。

台南檢調偵辦光電弊案，力暘能源公司被控非法取得台南光電場土地。圖為台南七股一帶魚塭光電場。圖／本報資料照
台南檢調偵辦光電弊案，力暘能源公司被控非法取得台南光電場土地。圖為台南七股一帶魚塭光電場。圖／本報資料照

台南 法律 陳凱凌

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