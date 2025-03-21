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旅館退房糾紛！女客房內怒燒衛生紙縱火獲判無罪 法官曝理由
李姓女子入住中壢某商務旅館因逾時未退房，旅館叫警察上門，氣得在房內點燃淋有精油衛生紙，火勢燻黑房門，被依公共危險罪起訴。桃園地院今早宣判，認為李女燒衛生紙的行為未釀具體危險，且刑法不處罰未遂犯，依「罪疑唯輕、有疑唯利被告」原則，諭知無罪。
合議庭認為，李女的確有在旅館房內使用打火機點燃淋有精油的衛生紙，導致房門被燻黑。但因為燃燒的衛生紙數量很少，且精油經檢驗後並不具高度可燃性，所以無法認定有擴大燃燒、危及多人生命財產的風險，未達「公共危險罪」的標準。
此外，李女當時配合警方開門，沒有進一步縱火的行為，合議庭認為，她辯稱「只是想嚇嚇警察，並非故意傷害他人」的說法不無可能。而且，刑法第175條第1項關於放火罪的規定，並沒有處罰「未遂」的情形，依據「罪疑唯輕、有疑唯利被告」當證據不足或存在疑點時，法官應採取有利於被告的輕判或減輕刑責的方式，應諭知被告無罪。
起訴事實指出，33歲李女2023年8月6日到中壢區中美路商務旅館投宿，預定2天後8日上午11點要退房，由於李女入住後，疑因工作等問題困擾，造成她幾乎2天未好好入睡，甚至得借助藥物助眠，當旅館人員於8日當天提醒她是否辦理退房時，李女因一時情緒不穩爆發口角爭執。
由於李女對退房通知仍不予理會，旅館人員因此在當天下午4點打電話請警方到場處理，沒想到李女見旅館業者叫來警察，讓她的情緒更加失控，當場氣得在房門旁，將衛生紙澆淋隨身攜帶的精油然後點火，詎料，火勢突然轟地劇烈燃燒，嚇得她急得拿浴巾想打火卻釀災，將旅館房間門一角燃燒燻黑，遭檢方依放火燒毀他人所有物罪嫌起訴。
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