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影／不滿汽車違規「卻要聽機車法規」！桃園中年男大鬧道安講習挨轟

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

交通違規除了罰錢，還有可能要上道安講習課程。桃園監理站昨開課遇學員鬧場，對方堅稱自己是汽車違規，不肯聽機車駕駛違規態樣及相關法令，還干擾講師授課，直到監理站準備報警、其他學員出聲喝斥才停止；桃園監理站表示，交通法規一體適用，授課未分汽機車。

桃園監理站昨天下午1時許為汽機車一般違規駕駛開課，上課時間約3小時，但上課不到10分鐘，一名中年男子起身抱怨自己是駕駛汽車違規，為何要聽機車違規態樣，並要求講師把汽機車課程分開。

男子抱怨聲音大到影響講師授課，講師花費10多分鐘和他解釋，但他堅持己見，見講師準備報警處理，還怒氣沖沖指著講師說「你們的錯誤要我來承擔嗎」，但講師也回擊「你不要違規就不會來上課了」；該班有179名學員，男子鬧場影響其他學員權益甚深，不少人也衝著男子喊「不要浪費大家時間」、「出去」等語。

桃園監理站長黃成民表示，該名學員經主管告知勸戒不聽將報警處理後，就坐到教室後方安靜上完3小時課程。而道安講習主要是依酒駕、未成年無照駕駛、再犯和一般違規等特殊態樣分別授課，而一般違規的課程內容包含汽機車違規態樣與相關法令，因此未特別分別開立。

桃園監理站昨針對道路一般交通違規開講習課程遇學員鬧場，對方堅稱自己是汽車違規，不肯聽機車違規課程內容，結果耽誤其他眾多學員時間，引發眾怒（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片
桃園監理站昨針對道路一般交通違規開講習課程遇學員鬧場，對方堅稱自己是汽車違規，不肯聽機車違規課程內容，結果耽誤其他眾多學員時間，引發眾怒（示意圖與事件人物無關）。本報資料照片

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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