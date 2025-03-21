後憲上兵不爽中士 教召最後一夜丟滅火器開打GG了

「教召入營報到視同現役！」憲兵退役的羅姓男子參加桃園憲兵隊7日動員教召，卻於教召結束前最後一晚，因細故對同為後憲的徐姓中士不滿，先對徐丟滅火器攻擊，又出拳毆打徐頭臉致傷遭送辦，桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法的對上官施暴罪嫌起訴。

檢察官依刑事訴訟法規定，審酌案件情節，認為宜以簡易判決處刑者，以書面聲請簡易判決，不過桃園地院進行準備程序後，仍依一般審判程序進行。

起訴指出，31歲羅男2021年12月間自憲兵第202指揮部勤務支援連上兵輪型車輛修護兵退伍，2023年接獲桃園憲兵隊寄發的動員教召令，並於同年11月11日到指定地點報到，至同年月17日止，進行為期7天的技能訓練。