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後憲上兵不爽中士 教召最後一夜丟滅火器開打GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

教召入營報到視同現役！」憲兵退役的羅姓男子參加桃園憲兵隊7日動員教召，卻於教召結束前最後一晚，因細故對同為後憲的徐姓中士不滿，先對徐丟滅火器攻擊，又出拳毆打徐頭臉致傷遭送辦，桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法的對上官施暴罪嫌起訴。

檢察官依刑事訴訟法規定，審酌案件情節，認為宜以簡易判決處刑者，以書面聲請簡易判決，不過桃園地院進行準備程序後，仍依一般審判程序進行。

起訴指出，31歲羅男2021年12月間自憲兵第202指揮部勤務支援連上兵輪型車輛修護兵退伍，2023年接獲桃園憲兵隊寄發的動員教召令，並於同年11月11日到指定地點報到，至同年月17日止，進行為期7天的技能訓練。

不過羅男卻於教召期間的11月16日晚間7時，因細故而對同為參加教召、不具直接指揮權的徐姓中士心生不滿，對徐男丟擲滅火器作勢攻擊，經徐順利閃避後，羅男趁隙繼續揮拳，徒手毆打徐的頭臉部，當場造成徐的頭部挫傷、臉部右側擦傷及右膝部擦挫傷等，案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。

憲兵上兵退伍的羅姓男子參加7天教召期間，因細故對同樣參加教召的徐姓中士不爽，最後一夜先丟擲滅火器，又揮拳毆打攻擊對方頭臉部，遭桃園憲兵隊送辦，桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法的對上官施暴罪起訴。示意圖／本報資料照片
憲兵上兵退伍的羅姓男子參加7天教召期間，因細故對同樣參加教召的徐姓中士不爽，最後一夜先丟擲滅火器，又揮拳毆打攻擊對方頭臉部，遭桃園憲兵隊送辦，桃園地檢署偵結，依陸海空軍刑法的對上官施暴罪起訴。示意圖／本報資料照片

憲兵 教召 桃園地檢署

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