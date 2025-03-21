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贈現金、洋酒買票爭新埔農會理事長 檢方起訴三姓男子

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹地檢署針對新埔鎮農會第20屆會員代表選舉涉賄案進行偵辦，發現三姓男子涉嫌以現金及洋酒買票，約定選舉支持，其行為觸犯《農會法》，檢方已對三姓男子提起公訴，並對張姓共犯處緩起訴。

新竹檢方調查，三姓男子曾任新埔鎮農會第19屆理事，並於114年與黃男、賴男與陳男都當選新埔鎮農會第20屆會員代表，為競逐理事長職位，三姓男子與共犯張男合謀，以現金、洋酒買票方式，向黃男、賴男與陳男約定投票時要支持三姓男子。

新竹地檢署表示，本案為農會選舉違法案件，檢察長陳松吉高度重視，指示專責檢察官陳子維偵辦，於114年2月27日，指揮警調搜索並約談被告及證人到案，同時扣得洋酒、現金等證物，迅速釐清案情，於3月20日提起公訴，

新竹地檢署呼籲，呼籲，農漁會選舉攸關基層民主，檢察機關將全力維護選舉公平性，對於不法賄選行為絕不寬貸。新竹地區於明天將舉行漁會選舉，為確保選舉公平正義，維護人民對民主制度的信賴；若民眾如掌握賄選情資，請立即向新竹地檢署免付費檢舉專線 0800-024-099檢舉。

新竹地檢署日前調查農會選舉賄選，查扣疑似用來賄選的洋酒。圖／檢方提供
新竹地檢署日前調查農會選舉賄選，查扣疑似用來賄選的洋酒。圖／檢方提供

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新竹 賄選 農會

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