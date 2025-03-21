快訊

排隊名店「滋養」草莓大福發霉！ 她開箱傻眼 業者緊急回應了

家寧道歉「念稿4分鐘」被罵爆 Joeman教1招秒縮3分鐘：賺爛了

4月起生效！賴總統宣布志願役軍人調薪 最高月增12000元

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹男騎腳踏車偏入車道 害後方機車騎士急煞自摔受傷遭判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹鄭姓男子在騎腳踏車時，未注意禮讓左側車輛，偏入車道導致後方直行的機車煞車自摔，造成機車騎士自摔受傷，一審依過失傷害罪，處拘役25日，可易科罰金，鄭男不服判決、繼續上訴，法官依其後來已達成調解，且鄭男為低收入戶且領有身心障礙證明，案發情況屬一時疏忽，傷害程度輕微，二審判改判拘役20日，可易科罰金，緩刑2年。

新竹鄭姓男子在112年3月9日騎乘腳踏車時，未注意禮讓左側車輛，偏入車道導致後方直行的機車煞車自摔，造成機車騎士沈男頭部擦傷、雙側手肘擦傷、左側膝部擦傷、右側踝部擦傷等傷害。

此案送到新竹區監理所鑑定肇事責任，也認為鄭姓男子騎乘腳踏自行車，行經橋梁由車道右側大幅度往左偏駛，又未充分注意左後側直行駛入之車輛並保持行駛間隔，嚴重影響行車安全，為肇事原因。

鄭男在一審判決後，與沈男達成調解，並如期依調解筆錄內容給付，法官認為，原審判決時未及審酌被告其後調解情形，是被告以原審量刑過重為由，提起上訴，為有理由。

法官審酌，鄭男因一時失慮、疏未注意禮讓左側來車先行，逕行由車道右側大幅往左偏駛，致肇生本案車禍事故，惟念沈男因本案所受傷勢非重，且鄭男於犯後坦承犯行，與沈男達成調解，堪認被告應有悔意。另兼衡鄭男家庭經濟狀況為清寒、低收入戶，且領有身心障礙證明等，撤銷原判決，改判拘役20日，可易科罰金，緩刑2年，以勵自新。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹 自摔 車道

延伸閱讀

新竹關西4.5度 鄭明典：輻射冷卻低溫明顯 日夜溫差大

影／國10嶺口路段小貨車失控撞護欄側翻 遊覽車急煞虛驚

全國首見雙罷在竹市 行動連署站直搗高虹安關埔本命區

新竹巨城野餐音樂節3/22登場 嘗美食還有毛孩專屬福利

相關新聞

曾用「歹銅舊錫」創造傳奇 神秘富豪炒作晟楠200萬元交保

晟楠科技前董事長林朝榮與國寶集團總裁朱國榮炒股遭判8年重刑，調查局台北市調查查出，林朝榮與曾參選新北市議員的丁睿昇合謀操...

後憲上兵不爽中士 教召最後一夜丟滅火器開打GG了

「教召入營報到視同現役！」憲兵退役的羅姓男子參加桃園憲兵隊7日動員教召，卻於教召結束前最後一晚，因細故對同為後憲的徐姓中...

贈現金、洋酒買票爭新埔農會理事長 檢方起訴三姓男子

新竹地檢署針對新埔鎮農會第20屆會員代表選舉涉賄案進行偵辦，發現三姓男子涉嫌以現金及洋酒買票，約定選舉支持，其行為觸犯《...

新竹男騎腳踏車偏入車道 害後方機車騎士急煞自摔受傷遭判刑

新竹鄭姓男子在騎腳踏車時，未注意禮讓左側車輛，偏入車道導致後方直行的機車煞車自摔，造成機車騎士自摔受傷，一審依過失傷害罪...

竹聯幫旭仁會涉暴力討債數千萬 法院裁定代理會長羈押

台北地檢署偵辦竹聯幫仁堂旗下「旭仁會」暴力討債案，查出代理會長陳躍中自稱是綠營台北市大同區黨部副主任，涉指示幫眾暴力討債...

林朝榮涉操縱晟楠股價

晟楠科技前董事長林朝榮與國寶集團總裁朱國榮炒股遭判八年重刑，調查局又查出林朝榮與曾參選新北市議員的丁睿昇合謀操縱股價，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。