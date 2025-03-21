新竹男騎腳踏車偏入車道 害後方機車騎士急煞自摔受傷遭判刑

新竹鄭姓男子在騎腳踏車時，未注意禮讓左側車輛，偏入車道導致後方直行的機車煞車自摔，造成機車騎士自摔受傷，一審依過失傷害罪，處拘役25日，可易科罰金，鄭男不服判決、繼續上訴，法官依其後來已達成調解，且鄭男為低收入戶且領有身心障礙證明，案發情況屬一時疏忽，傷害程度輕微，二審判改判拘役20日，可易科罰金，緩刑2年。

新竹鄭姓男子在112年3月9日騎乘腳踏車時，未注意禮讓左側車輛，偏入車道導致後方直行的機車煞車自摔，造成機車騎士沈男頭部擦傷、雙側手肘擦傷、左側膝部擦傷、右側踝部擦傷等傷害。

此案送到新竹區監理所鑑定肇事責任，也認為鄭姓男子騎乘腳踏自行車，行經橋梁由車道右側大幅度往左偏駛，又未充分注意左後側直行駛入之車輛並保持行駛間隔，嚴重影響行車安全，為肇事原因。

鄭男在一審判決後，與沈男達成調解，並如期依調解筆錄內容給付，法官認為，原審判決時未及審酌被告其後調解情形，是被告以原審量刑過重為由，提起上訴，為有理由。