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竹聯幫旭仁會涉暴力討債數千萬 法院裁定代理會長羈押
台北地檢署偵辦竹聯幫仁堂旗下「旭仁會」暴力討債案，查出代理會長陳躍中自稱是綠營台北市大同區黨部副主任，涉指示幫眾暴力討債數千萬元，檢察官黃冠中認為陳男涉犯組織重罪，且有串滅證及反覆實施之虞，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。
同案遭約談的幫眾許其淳，因涉案情節較重交保8萬元，其餘成員廖文暘、劉澤育、柯禹銘各交保5萬元、楊幃達交保3萬元。至於旭仁會長「瘋狗偉」上周已另案被檢警約談到案。
據調查，陳躍中（綽號躍中）與綠營江姓地方黨職人員熟識，因此自行印製名片，對外聲稱是台北市大同區黨部副主任，藉此遊走政治圈，且常透過特定律師事務所追償債務，為釐清是否有律師協助不法討債，警方日前以證人約談高姓律師到案，詢後認為高男對暴力討債不知情，先行請回。
檢警蒐證指出，陳躍中被控以當街攔車、恐嚇等方式暴力討債，有些比較複雜的債務清償，陳男會委託特定律師事務所打官司，藉由合法的訴訟手段向當事人追討債務，若無法清償則向法院聲請強制執行，檢警並懷疑陳男有投資該律師事務所，已查扣手機等相關電磁紀錄鑑定。
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