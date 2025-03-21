曾用「歹銅舊錫」創造傳奇 神秘富豪炒作晟楠200萬元交保

晟楠科技前董事長林朝榮涉炒股被檢方諭知200萬交保。記者許正宏／攝影 晟楠科技前董事長林朝榮與國寶集團總裁朱國榮炒股遭判8年重刑，調查局台北市調查查出，林朝榮與曾參選新北市議員的丁睿昇合謀操縱股價，不法獲利數千萬元，昨天搜索約談9人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法命林朝榮交保200萬元、丁睿昇交保50萬元。

據了解，檢察官原本命丁睿昇交保150萬元，後來改降保改為50萬元，凌晨由親友辦保離去；至於林朝榮深夜拿不出那麼多現金，預計今天上午再辦理保釋。

調查指出，林朝榮在2019年借用兒子、女兒、小姨子等銀行帳戶當人頭，夥同老友丁睿昇炒作晟楠股價，在4個月期間內以壓低吃貨、拉高出貨方式套利，不法獲利數千萬元。檢調昨同步約談林朝榮女兒林怡君、兒子林彥志、妻子魏素珠、魏素珠胞妹魏巧蓉，以及丁睿昇的多名友人。

不喜歡拍照的林朝榮凌晨移送北檢時，看到媒體先轉身躲到女調查官身後，並詢問調查官怎麼辦？調查官仍依規定將林朝榮帶往法警室，林朝榮只好用手遮住鼻子，遮住部分臉部。

1984年林朝榮創立晟楠科技，2010年掛牌上櫃，林朝榮後來又投資金屬資源回收，因打造「歹銅舊錫」創造傳奇，號稱身家百億元，他應對媒體的「三不政策」就是不拍照、不給名片、不接電話，被喻為「神秘富豪」，業界很少人知道林朝榮的崛起過程，卻多次涉炒股遭檢調約談。

丁睿昇出身雲林縣台西鄉，曾任鄉民代表，2018年以無黨籍投入新北市板橋區市議員選舉，讓同屬雲林同鄉會的無黨籍議員李婉鈺備受衝擊。6年前林朝榮因公司營運欠佳，找來丁睿昇議謀炒股套利。

以買賣焊錫用錫條起家的林朝榮，2012年找上朱國榮幫忙，兩人連續互為買賣而相對成交、藉由連續高買操縱晟楠股價，讓股價從每股33.5元飆漲至51.5元，林朝榮不法獲利近千萬元，朱國榮獲利上百萬元，雙雙被檢方依違反證交法起訴。