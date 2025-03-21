曾與朱國榮聯手炒股 百億董座再爆操縱晟楠股價送辦

晟楠科技前董事長林朝榮與國寶集團總裁朱國榮炒股遭判8年重刑，調查局台北市調查又查出，林朝榮與曾參選新北市議員的丁睿昇合謀操縱股價，不法獲利數千萬元，昨天兵分14路搜索約談9人到案，林朝榮與丁睿昇深夜依違反證交法移送台北地檢署複訊。

同案約談包括林朝榮女兒林怡君、兒子林彥志、妻子魏素珠、魏素珠胞妹魏巧蓉，以及丁睿昇的多名友人。據調查，林朝榮與魏素珠曾分別是飛宏和龍邦大股東，因而與朱國榮熟識。

1984年林朝榮創立晟楠科技，2010年掛牌上櫃，林朝榮後來又投資金屬資源回收，號稱有百億身家，他應對媒體應對的「三不政策」就是不拍照、不給名片、不接電話，被喻為「神秘富豪」，但卻多次涉及炒股遭檢調約談偵辦。

不喜歡拍照的林朝榮凌晨移送北檢時，看到媒體先轉身躲到女調查官身後，並詢問調查官怎麼辦？調查官仍依規定將林朝榮帶往法警室，林朝榮只好用手遮住鼻子，遮住部分臉部。

至於丁睿昇出身雲林縣台西鄉，曾任鄉民代表，2018年以無黨籍投入新北市板橋區市議員選舉，讓同屬雲林同鄉會的無黨籍議員李婉鈺備受衝擊。檢調查出，6年前林朝榮因公司營運欠佳，找來私交甚篤的老友丁睿昇議謀炒作股價。