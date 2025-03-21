詐領助理費279萬 竹市議員陳治雄判緩刑

新竹市議員陳治雄被控在議員期間，利用人頭詐領助理費279萬元，新竹地方法院依利用職務機會詐取財物罪共4罪，判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年。圖／本報資料照片 新竹市議員陳治雄被控利用人頭詐領助理費279萬元，新竹地方法院審酌其繳清犯罪所得，顯見悔悟，依利用職務機會詐取財物罪共4罪判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年。陳治雄昨說，尊重判決，是否上訴再與律師討論。依法規，未來若判刑確定將解職。

連任3屆市議員的陳治雄為媒體人出身，為人海派、問政認真，也是國民黨資深黨員。曾任新竹前市長林政則的市長室秘書，2014年參選西區市議員，高票當選連任迄今，受不少選民支持。

法官調查，陳治雄2019年8月至2022年8月間，偽造文件聘用戚男與潘女為公費助理，實際上兩人均未擔任助理職務，也未實際支領薪資，陳共詐領約279萬元。針對犯罪事實，被告皆坦承。

陳治雄供稱身為民意代表，沒有投資，入不敷出，助理費用都是用在選民服務、人事開銷及服務處租金，有時地方活動如廟會等要求贊助，有許多看不到的開銷，才會這樣使用。陳的女友與戚男、潘女等被告也都表示，未從中獲取實質利益。

法官斟酌，陳治雄身為民意代表，應守法自律，卻利用職務詐取財物，行為不當應予非難。但考量其擔任議員非無建樹，犯罪情節非惡性重大且有悔悟，酌情減輕刑責。判陳治雄應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並須支付罰款30萬元；陳姓女友判1年6月、戚男與潘女判1年2月，皆獲緩刑。