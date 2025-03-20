父嫌吵蓋抱枕意外悶死嬰藏屍6年 深表悔悟判2年緩刑4年
一名男子與妻8年前生下一名男嬰，在男嬰不滿4個月大時，有一次男子正在休憩睡覺，但男嬰哭鬧不止，男子用橢圓型抱枕蓋男嬰，意外造成男嬰死亡，事後把遺體放在行李袋藏屍6年，前年底丟棄在老家才曝光。基隆地院法官認為深具悔悟，依過失致人於死罪、遺棄屍體罪判處應執行有期徒刑2年，緩刑4年。
基隆地院判決書指出，8年前某日，這名男子因妻外出工作，他獨自在家中照顧男嬰，因男子想休憩睡覺，但男嬰哭鬧不止，男子不堪忍受，隨手將床鋪上橢圓型抱枕，放在嬰兒臉部以掩蓋哭鬧聲，自行睡覺，未再檢視。待妻深夜下班返家後，發現男嬰無呼吸心跳，經兩人當場急救仍不治死亡。
判決書說，男嬰死後，被放在行李袋中，後來兩人分居，由男子獨自隨身攜帶藏放在居所內，直到112年底，將裝有屍體行李袋丟棄山坡，後因男嬰已屆就學年齡，未按時入學，經社政機關通報警協尋後才曝光。
男子供稱，他多年來都攜帶小孩屍體在行李袋內，是因為他的疏失而死亡，他很後悔，單純希望把小孩留在身邊，後來就近棄置屍體，他很對不起小孩子，之後會好好照顧其他小孩，不會再觸犯法律，經過這件事情會警惕他一輩子。
其前妻表示尊重法院的決定，不希望法院重判，因為男子有反省，她知道他不是故意的，希望沒給這位小孩的愛分配到其他小孩身上，好好的愛護其他小孩，她沒有提出告訴。
法官審理認為，男子一時失慮，深表悔悟，有其他幼兒待養育，但未同住，再次犯案可能性降低，依過失致人於死罪、遺棄屍體罪判處應執行有期徒刑2年，緩刑4年。緩刑期間付保護管束，須接受30小時家庭親子關係認知教育輔導。
法官說，男子應從中記取教訓，並隨時警惕，建立正確法律觀念，期為守法及其家庭親子關係認知觀念之矯正，記取教訓，完成有關家庭親子關係方面之法治認知教育，以避免再犯。
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