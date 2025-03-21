農地租黑心業者 慘遭堆置廢棄物

不肖業者租新竹香山農地，棄置各式廢棄物，有桶裝廢溶液、紡織紙漿汙泥、營建混合物、廢棄石棉瓦等。圖／警方提供 環保公司孫姓負責人4年前承租新竹香山2179坪農地，把承攬處理的桶裝廢溶液、汙泥與營建混合物等棄置該處。竹市環保局前年巡查發現，通報檢警與環境部組專案小組偵辦，保七總隊依違反廢棄物清理法送辦後，新竹地檢偵結起訴孫等8人與4家公司。

竹市環保局表示，現場廢液體為油漆桶，內部已乾燥凝固，另有紡織、紙漿汙泥，均非有害物質，農地土地未受汙染，已要求行為人與地主恢復土地原狀。

竹市環保局前年3月巡查時，發現香山海埔路段農地圍籬大門遭破壞，場內棄置大量廢棄物，會同保七總隊第三大隊等現勘，認定已違反廢清法，報請新竹地檢署檢察官葉子誠指揮偵辦。

檢警調查，孫男為某環保公司負責人，公司領有固定汙染源操作許可證及紡織汙泥、漿紙汙泥再利用許可等，孫男2021年10月以公司名義，向地主承租2179坪農地。之後以公司名義宣稱為資源再利用廠，承攬廢棄物處理業務，收受大量汙泥、桶裝廢液溶劑、廢木材棧板、營建混合物、剩餘土石方、廢棄家具、廢石棉瓦、拆解的廢棄車輛等廢棄物，未經處理即棄置該農地。

警方分析路口及監視器畫面，前年10月搜索新竹、苗栗、新北等5處，將孫男等8人、4家事業廢棄物再利用機構、環保清除公司、營造公司等移送法辦。

警方提醒民眾出租土地、倉庫或廠房時務必謹慎小心，應慎選承租對象及確認承租用途，出租人於出租後應加強巡視，防範不法業者「假承租，真棄置廢棄物」的手法，以免面臨廢棄物清理問題。

另，周姓男子承攬裝潢工程，利用夜間將建築廢棄物運往彰化市八卦山區棄置。彰化警分局獲報後，現場有木櫃、廢木板、鋁梯、廢棄磁磚等，從監視器追查車牌，發現周男先後傾倒8次，17日將他傳喚到案，詢後依違反廢清法送辦，並追查是否涉及其他案件。

警方調查，周男以每車2.5萬元承攬裝潢工程，或受委託以每車5千元處理裝潢廢棄物，周未依合法程序處理，任意棄置。