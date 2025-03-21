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林朝榮涉操縱晟楠股價
晟楠科技前董事長林朝榮與國寶集團總裁朱國榮炒股遭判八年重刑，調查局又查出林朝榮與曾參選新北市議員的丁睿昇合謀操縱股價，不法獲利數千萬元，昨天兵分十四路搜索約談林、丁共九人到案，依違反證交法移送台北地檢署複訊。
同案約談林朝榮女兒林怡君、妻子魏素珠、魏素珠胞妹魏巧蓉，及丁睿昇多名友人。據調查，林朝榮與魏素珠曾分別是飛宏和龍邦大股東，因而與朱國榮熟識。
一九八四年林朝榮創立晟楠科技，二○一○年上櫃，林朝榮後來投資金屬資源回收，號稱百億身家，他應對媒體「三不政策」就是不拍照、不給名片、不接電話，但多次涉及炒股遭檢調約談。
丁睿昇出身雲林縣台西鄉，曾任鄉民代表，二○一八年以無黨籍投入新北市板橋區市議員選舉，讓同屬雲林同鄉會的無黨籍議員李婉鈺備受衝擊。檢調查出，六年前林朝榮因公司營運欠佳，找來私交甚篤的丁睿昇議謀炒作股價。
調查指出，林朝榮二○一九年借用胞妹、女兒銀行帳戶作為人頭，夥同丁睿昇炒作晟楠股價，在四個月期間內以壓低吃貨、拉高出貨方式套利，不法獲利數千萬元，涉及違反證券交易法。
林朝榮二○一二年找朱國榮幫忙，兩人連續互為買賣而相對成交、藉由連續高買操縱晟楠股價，讓股價從每股卅三點五元飆漲至五十一點五元，林男不法獲利近千萬元，朱國榮獲利上百萬元。
法院審理時林朝榮辯稱是為了鞏固經營權，現股轉融資等資金運用，否認操縱股價與炒股，說詞未獲法官採信，一審判八年徒刑。
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