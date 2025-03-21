殺馬國女大生 無期改判18年10月

男子陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審皆依殺人罪處無期徒刑，但台灣高等法院更一審認為他符合自首要件，昨改判18年10月刑。記者王宏舜／攝影 男子陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，謊稱「約好一起長眠」，家屬斥陳故意殺人，希望判死刑，莫讓台灣淪為「馬籍學生地獄」。一、二審依殺人罪判陳無期徒刑，最高法院撤銷、發回，更一審昨改判十八年十月刑。陳聽完雙手合十，四度「膜拜」法官表示感謝。

更一審指出，依最高法院撤銷發回意旨，符合自首要件者是否給予減刑寬典，仍應綜合審酌被告是否悔過、有無因此節省司法資源，合議庭審酌陳符合自首要件，試圖自殺前將蔡女資訊提供給父親，讓司法機關可盡快介入調查，自殺未果後又向員警承認犯案；偵查中及二審審理均坦承犯罪，表現出願面對司法裁判態度。

更一審認為他的自首有助偵查機關追訴，適用自首減刑，士林地方法院認為他不是真心悔悟而不減刑，「尚有不當」。

更一審引去年度憲法法庭憲判八號判決、公民及政治權利公約意旨，以陳非預謀性計畫犯案，也沒以凌虐方式增加被害人痛苦、破壞現場甚至毀損遺體，罪責未達最嚴重犯罪程度，加上自首減刑規定，難以量處死刑或無期徒刑。

陳柏諺追蹤蔡女IG，二○二○年十月密集聯繫，同年月十三日陳在蔡女士林租屋雅房，用一卡通Money帳號匯款九萬九九九九元給蔡女，又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。陳返回租屋處服藥，傳訊息給家人，消防人員到場送醫洗胃保住一命。陳原認殺人，稱「不小心失手」，但後翻供，稱受蔡女囑託掐死她，約好「一起死」，陳說是蔡女託夢，希望他講實話。

一審開庭時陳向蔡女雙親道歉，提出冥婚請求，蔡女家屬委由律師表示，本案明顯殺人，請求判陳死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄；法院判無期徒刑。

高院開庭時，陳又承認殺人「感到很抱歉」，希望改判十五年徒刑。高院以他雖自首但無須減刑，且犯後態度極度不佳，維持無期徒刑。

最高法院認為陳既然自首，下級審卻認無悔過之意，撤銷、發回高院。

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